Генконсульство КНР: в Китае принят закон о защите нацбезопасности в САР Сянган

ТАСС, 1 июля. Во вторник на 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 13-созыва был принят Закон КНР о защите национальной безопасности в Специальном административном районе (САР) Сянган. Как сообщили в среду в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге, председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об официальном опубликовании Закона, который вступает в силу со дня его обнародования.

"В Законе четко определены обязанности и государственные органы САР Сянган по обеспечению национальной безопасности; четыре вида преступлений - сепаратизм, подрыв государственной власти, терроризм и сговор с иностранными или внешними элементами, несущими угрозу национальной безопасности, а также соответствующие им наказания; юрисдикция, применимое право и процедуры; управление центрального народного правительства по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган; прочее содержание", - сказано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что новый закон назван вехой в реализации принципа "одно государство, две системы". Он представляет собой мощную институциональную гарантию поддержания национального суверенитета, интересов безопасности и развития, защиты длительной безопасности, процветания и стабильности в Сянгане, обеспечения неуклонного воплощения принципа "одно государство, две системы". Наряду с этим, закон поддерживает конституционный порядок в САР Сянган, установленный Конституцией страны и Основным законом КНР о САР Сянган, а также воплощает собственные, внутренние требования, присущие принципу "одно государство, две системы. "Тем более, закон отражает общую волю всего китайского народа, включая сянганских соотечественников. Он будет нацелен на очень ограниченный круг правонарушителей, обеспечивая защиту подавляющему большинству жителей Сянгана. Вступление в силу закона обеспечит общественный порядок, улучшит деловую атмосферу и принесет пользу жителям Сянгана и международным инвесторам", - сказано в сообщении.

В генеральном консульстве напомнили, что Сянган - один из специальных административных районов КНР, и дела Сянгана являются внутренними делами Китая. "Китайское правительство решительно настроено на реализацию принципа "одно государство, две системы" и готово противостоять иностранному вмешательству в дела Сянгана", - констатировали в дипмиссии.

О законе

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают нацбезопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.

Закон предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге органов безопасности КНР. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.