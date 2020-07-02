"Россети" запустили в работу обновленный портал электросетевых услуг

ТАСС, 2 июля. Компания "Россети" с 1 июля запустила в работу обновленный портал электросетевых услуг - Портал-ТП.рф (единый центр информации по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям). Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Урал".

"В новой версии Портала-ТП.рф расширен функционал личного кабинета, а именно упрощены следующие сервисы: порядок ТП мощностью до 150 кВт в электронной форме, прием заявок и электронное взаимодействие для всех категорий заявителей, электронный документооборот на всех этапах, интернет-оплата услуг, уведомление со стороны заявителя о выполнении техусловий", - сказано в сообщении.

На ресурсе появился личный кабинет гарантирующего поставщика, стала доступна возможность восстановления ранее выданных документов о ТП, реализована функция "Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевой организации". Кроме того, обновленный дизайн Портала-ТП.рф с удобными смысловыми блоками и интуитивно понятным меню позволяет пользователем легко ориентироваться на сайте.

В компании напомнили, что Портал-ТП.рф позволяет подать онлайн-заявку на техническое присоединение к сетям, рассчитать стоимость услуг с помощью "калькулятора", пошагово отследить все процедуры, направить обращение в сетевую компанию.

"Портал электросетевых услуг – один из важных инструментов масштабной работы "Россетей" по совершенствованию процедур технологического присоединения. Он дает нам возможность вести работу с заявками потребителей в режиме реального времени и исключить бумажный документооборот. Компания уделяет большое внимание развитию удаленных сервисов, что помогает нам повысить эффективность, а потребителям – экономить время и ресурсы", – приводят в департаменте слова заместителя генерального директора "Россетей" Алексей Мольский.

В 2020 году "Россети" планируют выполнить 312 тыс. договоров на ТП, присоединив в общей сложности 15,1 ГВт мощности.

По итогам рейтинга Всемирного банка "Ведение бизнеса 2020" сроки осуществления технического присоединения составили 41 день, количество необходимых этапов - два. Теперь "Россети" сократили количество этапов до одного, а сроки ТП объектов малого и среднего бизнеса – до 25 дней.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.