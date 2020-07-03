УЭХК опубликовал экологический отчет за 2019 год

ТАСС, 3 июля. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область) опубликовало экологический отчет за 2019 год, который характеризует важнейшие направления природоохранной деятельности предприятия. Как сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК, это двенадцатый ежегодный экологический отчет, подготовленный комбинатом на добровольной основе и адресованным широкому кругу заинтересованных сторон.

"Отчет предоставляет документально подтвержденные сведения об экологическом контроле и мероприятиях по сокращению воздействия производственных процессов на окружающую среду", - сказано в сообщении.

На комбинате отмечают, что одна из ключевых задач УЭХК на протяжении многих лет остается неизменной – обеспечение паритета экономических и природоохранных ценностей. На практике это находит отражение в реализации корпоративных программ технического перевооружения, модернизации и повышения энергоэффективности производства. Только в 2019 году затраты на реализацию мероприятий составили почти 750 млн рублей.

"Система АСКРО УЭХК, оснащенная самым современным оборудованием, насчитывает девять измерительных постов и охватывает все промышленные площадки комбината. Данные измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, получаемые автоматизированной системой контроля радиационной обстановки УЭХК не превышают значения 0,15 мкЗв/ч, что ниже как установленных нормативов, так и фоновых значений, характерных для Уральского региона. Каждый час эти данные передаются во ФГУП "Ситуационно-кризисный центр "Росатома", после чего размещаются на интернет-сайте www.russianatom.ru", - сказано в сообщении комбината.

В отделе напомнили, что подтверждением возможности ведения производственного процесса с соблюдением всех требований в области обеспечения безопасности является получение УЭХК в 2019 году новой лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки сроком на 6 лет.

"В 2019 году проведено 5 образовательно-экологических туров для жителей города Новоуральска и Свердловской и области, представителей средств массовой информации, в рамках которых участники убедились, что технологический процесс комбината безопасен для населения и окружающей среды", - сказано в сообщении УЭХК.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.