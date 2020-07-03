Губернатор Тюменской области оценил ход реализации проекта термального курорта "ЛетоЛето"

ТАСС, 3 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор проконтролировал реализацию инвестпроекта термального курорта "ЛетоЛето", сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства. Реализация второй очереди строительства водно-термального оздоровительного комплекса с аквапарком и объектами инфраструктуры находится в стадии завершения.

"Инвестиционный проект по созданию термального курорта "ЛетоЛето" очень важен для региона не только с точки зрения развития туризма, но и как свидетельство поддержки, которую оказывают инвесторам областные власти. Строительство одного из самых больших в России аквапарков — это серьезный рывок. Инвесторы, конечно, рисковали. И я рад, что у них все получилось. Совсем скоро запуск второй очереди проекта", — приводят в пресс-службе слова главы региона.

По словам председателя совета директоров "Сибинтел-холдинга" Владимира Шевчика, многофункциональный комплекс — это не только самый большой курорт на Урале и в Западной Сибири, но и новый формат оздоровительного отдыха для всей семьи. "Общая площадь комплекса — 3,5 тысячи квадратных метров. Одномоментно здесь могут находиться до 500 гостей. В комплексе есть бассейн с морской водой, джакузи, сауны и бани разных традиций, горячий минеральный источник и wellness-кафе", — рассказал он.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области, инвестиционное соглашение заключено в марте 2017 года. Инвестору были предоставлены льготы по налогам в региональный бюджет и административное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.

О СПА-комплексе

Глава региона осмотрел СПА-комплекс с ультрасовременным бассейном, рассказали в пресс-службе. "Благодаря уникальной системе водоподготовки, определенной концентрации солей и минералов вода в бассейне идентична по составу морской. В будущем планируется строительство третьей очереди комплекса: СПА-медикал с программами для оздоровления организма, а также банного городка, где будут настоящие сибирские бани на дровах, изготовленные из натурального массива дерева, с традиционными программами парения", - рассказали там.

В пресс-службе напомнили, что в рамках реализации масштабного инвестпроекта в 2018 году был введен в эксплуатацию аквапарк с бассейнами и аттракционами, а также отель уровня 4* на 180 номеров. В ноябре 2019 года вошел в строй открытый бассейн с минеральной водой, оборудованный массажными системами.

По мнению губернатора, инвесторы приобрели уникальный опыт, который будет обязательно востребован в дальнейшем развитии сферы туризма и досуга в Тюменской области. "Термальные минеральные воды, которые в больших количествах имеются в наших недрах, — это серьезный ресурс региона. По большому счету, до сих пор он использовался точечно и не системно. Но данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов", — подчеркнул Моор.

В рабочей поездке приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, представители регионального правительства.