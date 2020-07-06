Фонд "Росконгресс" провел онлайн-встречу с представителями арктических регионов

Москва, 6 июля. Фонд "Росконгресс" провел совещание с представителями ведомств регионов Арктической зоны России (18+). Участие в дискуссии приняли Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, Республика Коми, Карелия, Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Повышение экономической, инвестиционной и туристической привлекательности регионов России – одна из стратегических задач фонда "Росконгресс". Участие в мероприятиях, направленных на развитие международного и регионального сотрудничества, методы продвижения делового туризма и формирования сервисной инфраструктуры, презентация инвестиционного потенциала регионов Арктической зоны России – таков неполный перечень вопросов, которые обсудили участники совещания.

Весной 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". По мнению Оксаны Полетимовой, руководителя дирекции международных арктических мероприятий фонда "Росконгресс", уже в процессе подготовки мероприятия важно грамотно представить арктические регионы России.

"Арктический туризм – это тема очень актуальная, способная заинтересовать и объединить большое количество людей. Однако информации об этом сегодня недостаточно. Мы предлагаем регионам сотрудничество в этом направлении. Например, провести серию сессий о туризме в Арктике. Это даст возможность регионам рассказать о себе, своих сильных сторонах и наиболее интересных проектах. Такая презентация Русской Арктики поможет сделать ее более открытой, привлечь тех, кто давно хотел увидеть ее своими глазами, но не знал, как это сделать", – считает Полетимова.

Среди перспективных инициатив фонда "Росконгресс" – экспертно-аналитический проект развития Арктики. В планах – всестороннее изучение развития арктических территорий стран восьмерки Арктического совета, проведение масштабной итоговой дискуссии в рамках Международного арктического форума.

Фонд "Росконгресс" и представители регионов Арктической зоны России договорились о старте совместной работы и подготовке онлайн-мероприятий.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. Также в России ведется сотрудничество с 92 российскими общественными организациями и 54 региональными правительствами.