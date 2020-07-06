Компания "РСП-М" вошла в состав холдинга "Синара - Транспортные Машины"

ТАСС, 6 июля. В состав холдинга "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) вошла компания "РСП-М". Как сообщили в понедельник в центре общественных связей холдинга, генеральным директором компании назначен Александр Измайлов, который более 15 лет работает на руководящих должностях в холдинге СТМ и Группе Синара.

"Компания "РСП-М" специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов в пути и их стационарной сварке. В компании 10 рельсосварочных предприятий, расположенных в разных регионах России, включая Санкт-Петербург, Тихорецк, Ярославль, Челябинск, Каликино, Энгельс, Кемерово, Красноярск, Бабушкин, Хабаровск. Компания обладает парком рельсошлифовальных поездов", - сказано в сообщении.

В рамках реализации стратегии развития холдинга СТМ предусмотрено расширение сферы услуг для РЖД и повышения их качества, в том числе на базе предприятий дивизиона путевой техники - Группы РПМ и завода "Калугапутьмаш". СТМ планирует внедрить новые технологии по обслуживанию рельсов в пути, модернизировать парк рельсошлифовальных поездов и повысить их производительность, отметили в холдинге.

"Объединение потенциала СТМ и "РСП-М" позволит получить мощный синергетический эффект и импульс для достижения более высокого уровня технологии шлифовки рельсов в пути и их стационарной сварке. Новые подходы востребованы на сети дорог РЖД, а также могут найти применение в сфере городского легкорельсового транспорта", - приводят в СТМ слова генерального директора холдинга Виктора Леша.

Общая численность сотрудников "РСП-М" составляет 1500 человек. Более 250 из них задействованы на оказании услуг по шлифовке рельсов, остальные трудятся в обособленных подразделениях на рельсосварочных предприятиях.

В качестве одного из продавцов компании "РСП-М" выступил ЗПИФ "Газпромбанк – Комплексный" (ЗПИФ входит в группу Банка ГПБ (АО)). Банк ГПБ (АО) является ключевым кредитором компании "РСП-М" с 2014 г. В рамках сделки предусмотрено продолжение участия ЗПИФ Банка ГПБ (АО) в капитале компании "РСП-М", а сам Банк ГПБ (АО) сохранит роль крупнейшего кредитора компании.

"За довольно непродолжительное время команде блока реструктуризации Газпромбанка удалось восстановить и оптимизировать бизнес "РСП-М", сделав его по-настоящему инвестиционно привлекательным активом. Немаловажно, что была отлажена производственная система, выстроена логистика и согласована долгосрочная модель работы с РЖД. На данном этапе развития мы продолжим принимать деятельное участие в жизни компании, в тесной связке с новым акционером", – цитируют в СТМ слова заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова.

О предприятиях

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

Группа Банка ГПБ (АО) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

ООО "РСП-М" - одна из ведущих компаний в мире по сварке и шлифовке рельсов. В ее состав входят производственные предприятия в 10 регионах России. В 2015 году компания запустила рельсосварочное предприятие (РСП-13) в Челябинске. Предприятия компании обеспечивают сварку 25 и 100-метровых рельсов в 800-метровые плети бесстыкового пути, способны выпускать более 10 тыс. км пути в год.