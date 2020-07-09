Росконгресс представил исследование о влиянии коронавируса на Африку

Москва, 9 июля. Фонд "Росконгресс" представил собственное исследование "Африканский социально-политический контекст в условиях коронавируса: дальнейшая стабилизация или эффект пороховой бочки?". Аналитический материал посвящен влиянию пандемии на Африканский континент и отражает основные проблемы, с которыми столкнулись страны Африки, а также социально-политическим и экономическим последствиям, связанным с COVID-19.

В исследовании подробно рассмотрено, как именно активное распространение коронавируса меняет контуры африканской социально-политической структуры. Так, авторы документа отмечают, что введенные ограничительные меры в государствах Африки в связи с распространением COVID-19 не всегда вызывают однозначную реакцию граждан, обнажились вопросы продовольственной безопасности, растут антикитайские и антизападные настроения, а в отдельных случаях борьба с коронавирусом приобретает политический контекст.

Большое внимание в исследовании уделено практикам государственного управления во время эпидемии и мерам правительственной поддержки бизнеса для смягчения негативных последствий, вызванных распространением пандемии.

Заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества фонда "Росконгресс" Александра Огнева, представляя доклад отметила, что несмотря на хрупкие системы здравоохранения, существующее бремя болезней, плотность городов, конфликты, а также рекордные уровни внутреннего перемещения населения африканские правительства и общества зачастую демонстрируют примечательный уровень реагирования, сотрудничества и приспособляемости к пандемии. С тех пор, как вирус перешел границы континента, регулярные двусторонние и многосторонние консультации между исполнительными органами африканских государств были нацелены на переосмысление многогранных ответных мер в условиях COVID-19.

По словам советника президента России Антона Кобякова, масштабные вызовы, с которыми в настоящее время столкнулись практически все страны Африканского континента, требуют глубокого обсуждения и совместного поиска решений. Учитывая взаимный интерес сторон и усилия по расширению и укреплению экономических связей России и стран Африки, которые продемонстрировал первый в истории Саммит Россия-Африка, мы надеемся на эффективность дальнейшего диалога и солидарность с нашими африканскими партнерами в весьма непростых условиях.

В преддверии ежегодной политической консультации министров иностранных дел России и "тройки" Афросоюза, заместитель директора департамента Африки МИД России, посол по особым поручениям, руководитель Секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров также подчеркнул важность российско-африканского диалога в период COVID-19, когда последствия по восстановлению хозяйственных, культурных и человеческих контактов ограничены, но крайне необходимы. Он, в частности, сказал: "В условиях разразившейся в мире и на африканском континенте пандемии коронавирусной инфекции чрезвычайно важным является завязывание конструктивного диалога России с африканскими странами в целях выработки адекватного ответа на этот беспрецедентный вызов и преодоление порождаемых им последствий в социально-экономической сфере. Создание Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка создаёт ещё один канал взаимодействия с нашими африканскими партнерами, который может быть использован для нахождения решений по всему спектру вышеназванных проблем".

При подготовке материала были использованы актуальные наработки Института Африки РАН, профильных международных организаций (Комиссия Африканского союза, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа ООН), ведущих институтов развития (McKinsey, KPMG, Всемирный экономический форум, Брукингский институт), а также африканских информационных агентств.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на портале "Антикризисный план. Мировые практики", который был создан фондом "Росконгресс" как ответ на текущие вызовы, связанные с кризисом COVID-19, а также в разделе "Аналитика" Информационно-аналитической системы фонда ROSCONGRESS.ORG

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