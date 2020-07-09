Владимир Стасевич назначен вице-президентом и членом правления МТС Банка

Москва, 9 июля. ПАО "МТС-Банк" объявляет о назначении с 10 июля 2020 года Владимира Стасевича на должность вице-президента, члена правления, руководителя кластера Daily Banking. Решение о назначении принято 8 июля 2020 года на заседании совета директоров МТС Банка.

Владимир Стасевич присоединился к команде МТС Банка в декабре 2019 года, возглавив новый блок – кластер Daily Banking. В состав блока вошли три ключевых направления: карты и вклады, транзакционный бизнес и личные финансы. В новой должности Стасевич продолжит руководить Daily Banking.

"Daily Banking от МТС – это широкая линейка финтех продуктов на каждый день. Нашим клиентам важно получать максимально удобные и технологичные финсервисы, помощь в управлении личными финансами и выгодные комплексные предложения от группы компаний МТС. МТС Банк – это больше, чем банк. Мы являемся частью большой экосистемы МТС, что даёт огромные возможности клиентам. Например, пользоваться нашей картой и говорить по мобильному телефону бесплатно, инвестировать кэшбэк в приложении МТС Инвестиции, оформлять банковские продукты в мобильных приложениях МТС за пару кликов, получать банковское обслуживание в салонах МТС по всей России и т.д.", – сказал Стасевич.

"В конце прошлого года Владимир присоединился к нашей амбициозной команде, а в марте 2020 года был отмечен в номинации "Открытие года" в рамках ежегодной премии МТС Банка "Золотая карта". Уверена, его профессионализм и успешный опыт работы в ведущих российских банках поможет нам покорить новые вершины на пути создания суперудобных финансовых сервисов экосистемы МТС", – отметила вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

До прихода в МТС Банк с 2013 по 2016 годы руководил продуктами "Сбербанк Онлайн", а с 2016 по 2019 годы − созданием инновационных продуктов и сервисов "Сбербанк Онлайн". В 2011-2012 годах занимал должность продакт-менеджера в отделе брокерских услуг и управления капиталом в АО КБ "Ситибанк", в 2005-2011 годах был руководителем отдела проектного менеджмента в этом банке.

В 2000 году Стасевич окончил Московский Государственный Технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ) по специальности "Роботы и робототехнические системы", а в 2003 году – аспирантуру МГТУ.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".