"Россети Урал": инцидент в Артемовском не повлек серьезных последствий для оборудования

ТАСС, 10 июля. Инцидент в городе Артемовском Свердловской области не повлек серьезных последствий для оборудования электросетевого хозяйства филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго". В четверг вечером на ПС 110 кВ "ЕГРЭС" произошло технологическое нарушение, связанное с повреждением ввода выключателя на энергообъекте, сообщили сегодня в департаменте по связям с общественностью "Россети Урал".

"Энергетики филиала компании "Россети Урал"-"Свердловэнерго" зафиксировали незначительный выброс масла. Данное оборудование спроектировано с учетом данного факта и оборудовано устройствами маслоприема. Инцидент носил точечный характер и не повлек за собой серьезных последствий, которые могут вызвать обеспокоенность жителей города Артемовского", - сказано в сообщении.

Специалисты энергокомпании в настоящий момент из-за аномально высоких температур, установившихся в Свердловской области, проводят дополнительное обследование оборудования в регионе и контролируют ситуацию в электросетевом комплексе.

В компании напомнили, что для клиентов энергокомпании в круглосуточном режиме работают специалисты телефонного Центра поддержки компании "Россети Урал" по бесплатному телефону 8-800-2501-220 или в WhatsApp по номеру +7 912-2901-220. "По этим номерам можно всегда получить достоверную информацию об электроснабжении потребителей в регионах присутствия подразделений "Россети Урал", - рассказали в компании.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.