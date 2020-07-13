Фонд поддержки предпринимательства Югры помог с начала года более 200 человек

ТАСС, 13 июля. Фонд поддержки предпринимательства Югры оказал с начала 2020 года финансовую поддержку более чем 200 предпринимателям, сообщили сегодня в пресс-службе фонда. Всего с начала 2020 года сумма оказанной предпринимателям поддержки составила 563 миллионов 488,59 тыс. рублей, сумма привлеченных средств банков и лизинговых компаний составила 981 миллионов 717,20 тыс. рублей.

"За этими цифрами скрываются реальные истории успеха: кто-то начал выпускать новый продукт, кто-то приобрел современное оборудование, позволившее нарастить мощности. Но главное – это то, что югорский бизнес не стоит на месте, а продолжает развиваться в том числе с помощью поддержки государства", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергея Стручкова. Он добавил, что сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача, и любая мера или льгота может послужить новым толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации, поэтому специалисты фонда работают "на всех фронтах" и стараются помочь любому, кто обратился в фонд. "Ежедневно проводятся консультации по федеральным и региональным формам поддержки, работает горячая линяя. Кроме этого, у предпринимателей есть возможность бесплатно дистанционно зарегистрировать ИП, или открыть счет для перечисления субсидии. Жизнь не стоит на месте, бизнес должен работать и развиваться при любых социально-экономических условиях, и мы делаем все для этого". - рассказал Стручков.

Среди мер финансовой поддержки предпринимателям в фонде особо отметили компенсацию банковской процентной ставки, поручительство по программе "Гарантия", компенсацию лизинговых платежей и компенсацию затрат по первоначальному взносу, компенсацию банковской процентной ставки.

"Особой популярностью у югорчан пользуется программа "Гарантия". Ее суть в том, что фонд выступает поручителем за бизнесменов округа перед банками-партнерами. Это помогает предпринимателю получить кредит даже при отсутствии залогового имущества. – рассказали в фонде. - Важно, что схема получения поручительства проста (достаточно обратиться в банк-партнер фонда без предварительного обращения в сам фонд), а процесс принятия решения не занимает много времени. Кроме того, в этом году поручительством фонда можно воспользоваться по льготной ставке".

Примеры содействия

Клиника "Свой доктор" не первый год помогает жителям и гостям города Лангепаса быть красивыми и здоровыми. В клинике работают дерматолог, офтальмолог, косметолог, эндокринолог, хирург – все востребованные специалисты. Кабинеты оснащены современным импортным оборудованием.

По словам директора клиники Николая Козела, он пользуется поручительством Фонда поддержки предпринимательства Югры с 2013 года. "Без господдержки медицинским организациям просто невозможно купить оборудование, которое стоит миллионы. Для банка оно неликвидно. Поэтому господдержка в нашем деле – надежное подспорье", - приводят в фонде его слова.

"Микрозайм в 2,5 млн рублей, взятый в апреле 2020 года в Фонде "Югорская региональная микрокредитная" компания" под поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры, помогут клинике приобрести необходимые медицинские аппараты и расширить сферу услуг", - отметили в фонде.

У Светланы Едомских магазин текстильных изделий в городе Ханты-Мансийске. "Как и у многих других предпринимателей, в период пандемии у югорчанки возникли трудности: торговые точки были закрыты более месяца, что привело к финансовым проблемам. Но Светлана нашла выход из ситуации, взяв микрозайм в Фонде "Югорская региональная микрокредитная компания" с привлечением поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры. Средств хватило не только на решение денежных вопросов, бизнес-леди даже смогла пополнить магазин новым ассортиментом", - рассказали в фонде.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".