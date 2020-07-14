Международные эксперты высоко оценили энергетическую политику ПАО "ММК"

ТАСС, 14 июля. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ИСО 50001. Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Премия присуждена ММК в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25 стран.

Директор по энергетике ЮНИДО Тарек Эмтайр в поздравительном письме в адрес генерального директора ПАО "ММК" Павла Шиляева отметил, что опыт ММК может быть интересен другим компаниям. "Независимая группа международных экспертов считает, что Ваше тематическое исследование показывает, как система энергетического менеджмента может быть успешно интегрирована в существующие бизнес-системы для лучшего управления ресурсами, поддержания достигнутой экономии и постоянного улучшения энергетических показателей", – говорится в письме. Кроме того, Тарек Эмтайр подчеркнул, что продуктивное использование ресурсов и повышение энергоэффективности предприятий способствуют существенному сокращению выбросов парниковых газов.

В ПАО "ММК" внедрена система энергетического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. В сентябре 2019 года СЭнМ ПАО "ММК" успешно прошла повторный сертификационный аудит по ISO 50001:2011 с получением сертификата TUV International Certification (Германия) на трехлетний период, подтверждающий соответствие СЭнМ ПАО "ММК" требованиям международного стандарта.

Повышение энергоэффективности ММК стало возможным в том числе за счет вовлечения персонала компании в энергосберегающую деятельность. В 2019 году через приложение "Платформа энергоменеджмента" (ПЭМ) сотрудники компании внесли 921 предложение.

Реализация проектов по повышению энергоэффективности производства позволила Магнитогорскому металлургическому комбинату в 2019 году получить экономический эффект на сумму около 500 млн рублей. В том же году ММК был награжден дипломом ЮНИДО за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы "Энергоменеджмент промышленных предприятий".