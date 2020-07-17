Россия и Израиль начали новый отбор проектов по промышленным научным работам

ТАСС, 17 июля. Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО объявил о начале 9-го отбора российско-израильских проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области нанотехнологий и высокотехнологичных секторов. Прием заявок продлится до 25 ноября 2020 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда Алексей Качай на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Программа реализуется в рамках соглашения, заключенного между правительством России и правительством Государства Израиль в 2010 году, о сотрудничестве в области промышленных НИОКР. Реализацию обеспечивают Фонд инфраструктурных и образовательных программ со стороны России и Агентство по инновациям со стороны Государства Израиль.

К отбору принимаются проекты, имеющие инновационный характер и значимые объемы потенциальных рынков на территориях России, Израиля, а также в мире. Приоритет отдается следующим технологическим направлениям, на которых сфокусирована деятельность Группы РОСНАНО: качество жизни; новые материалы и покрытия; энергоэффективность; наноэлектроника, оптоэлектроника, фотоника; нейротехнологии и искусственный интеллект.

Фонд осуществляет финансирование проекта в форме выдачи гранта в объеме, не превышающем 50% бюджета российской части проекта. Израильский партнер получает поддержку от Агентства по инновациям Израиля.

"Компании из России и Израиля в научно-исследовательской кооперации создают продукт или технологию, которая ранее была не доступна широкому кругу пользователей или вообще отсутствовала в природе. Следующим шагом партнеры совместно выводят его на глобальные рынки", — пояснил Качай. Он отметил, что для Фонда является важным недискриминационный способ разделения интеллектуальной собственности, создаваемой в рамках проекта, и чтобы научно-исследовательский вклад обеих сторон в проект был значимым. Как правило, после завершения работы по программе российские и израильские партнеры продолжают сотрудничество.

"Отношения между Россией и Израилем развиваются по многим направлениям, но экономические отношения и совместный НИОКР — это очень большая и важная часть нашего взаимодействия. Инвестиции в НИОКР — это всегда инвестиции в будущее, а совместный НИОКР — это вклад в наше общее будущее. Результатом сотрудничества компаний становятся не только новые проекты, но и освоение новых методик и технологий работы, что делает их более конкурентоспособными на мировом рынке", — отметил глава Торгово-экономического представительства посольства Государства Израиль в РФ Якир Давидсон. Он рассказал, что очень часто в этой программе встречаются компании, которые уже знают друг друга. Но можно обратиться в посольство, где есть база данных о большинстве израильских компаний, и помощь в поиске партнеров будет оказана.

За все время действия программы было рассмотрено более 70 заявок, отобрано и поддержано девять проектов. Представители двух из них приняли участие в пресс-конференции.

Благодаря программе российская компания "Протеин КормБиоТех Исследования" и израильская AquaMaof смогли разработать технологию и установку для производства одного из самых дорогих компонентов в кормах для аквакультур — астаксантина. Экспериментальные партии уже тестируются в Израиле.

Астаксантин является сильнейшим природным антиоксидантом, нейтрализует одновременно и атомарный кислород, и оксид азота, и перекисные соединения, усиливает защитные функции организма и нейтрализует оксидативный стресс. За рубежом — обязательный компонент кормов для родительских поголовий животных, включая икорно-маточные стада рыб. Основным источником является мука красных пород рыб; есть синтетические аналоги.

Для реализации проекта отечественный участник взаимодействует с многими организациями, привлек ведущих специалистов российских научно-исследовательских институтов, в том числе Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства, рассказала исполнительный директор компании "Протеин КормБиоТех исследования" Ольга Афанасьева. Они же собрали команду инженеров, которая сделала оборудование именно под этот проект. Благодаря израильской компании AquaMaof проект вышел на мировой уровень и на стадию создания производства на территории России. "Замена рыбной муки, учитывая ее нарастающий дефицит в мире, это заявка на глобальное лидерство, важный вклад в устойчивое развитие планеты, а заодно способ убрать из питания синтетические вещества и антибиотики", — уточнил Качай.

"Программа Фонда качественно отличается от стандартных грантовых программ: благодаря активному диалогу здесь всегда понятно, на что пойдут деньги и что должно получиться на выходе", — уверена Ольга Афанасьева. По ее мнению, "опыт работы с Фондом для стартапа — это очень хорошая тренировка перед выходом в реальный мир с точки зрения освоения финансово-экономических навыков ведения бизнеса и продвижения на рынке". А взаимодействие с израильским партнером — это сильнейшая поддержка российским стартапам биологического и микробиологического направления для выхода на международные рынки, особенно учитывая гигантский объем мировых инвестиций в этой сфере, считает представитель российской компании.

Результатом сотрудничества израильской компании P-Cure с российской компанией "Протом" стала созданная "медицинская установка, которая позволит лечить и, серьезно рассчитываем, вылечивать раковые заболевания", рассказал директор компании P-Cure Михаил Мараш. Протонная терапия позволяет уничтожать опухоль пучком излучаемых частиц с минимальным воздействием на окружающие жизненно важные органы. В принципе, сама технология существует в мире, но доступна для менее 1% пациентов из-за своей дороговизны и громоздкости протонных установок.

"В нашем проекте, благодаря 35-летней работе члена-корреспондента Российской академии наук Владимира Балакина, удалось создать уникальный компактный аппарат, который формирует необходимый пучок буквально за доли секунды. Опыт этой команды не уступает научным группам лаборатории Ферми из США, ЦЕРН в Швейцарии или японской компании Hitachi", — отметил Мараш.

Протонная установка состоит из двух частей: "Протом" изготовил ускоритель, а P-Cure — медицинскую и аппаратную часть, которая в режиме реального времени показывает расположение опухоли, ее форму и определяет плотность для выбора мощности протонного пучка, необходимой для поражения больных участков. "Сейчас действующая установка проходит сертификацию, ее можно будет увидеть в Израиле, как только коронавирус нам позволит перемещаться", — сообщил Мараш. Он заверил, что партнеры готовы отдать приоритет клиникам Израиля и России в приобретении первых подобных серийных установок.

Глава компании P-Cure отметил высокое качество работы Фонда и Агентства по инновациям Израиля, которые смогли найти баланс между контролем за использованием денежных средств и предоставлением возможности инженерам заниматься созданием совершенно новой технологии. "Бюрократии было ровно столько, сколько необходимо для контроля за работой двух компаний, находящихся в разных странах", — отметил Мараш.

Подробная информация о параметрах отбора, а также форма заявки есть на сайтах Фонда и Агентства по инновациям Израиля. Всех, кто не успеет в установленные сроки подать заявку в этом году, Алексей Качай пригласил участвовать в следующих отборах.