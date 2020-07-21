"Россети Урал" обеспечили электроснабжение мест размещения эвакуированных в Нижних Сергах

ТАСС, 21 июля. Энергетики филиала "Россети Урал"- "Свердловэнерго" обеспечили электроснабжение пунктов размещения эвакуированных жителей города Нижние Серги в Свердловской области, сообщили во вторник в службе по связям с общественностью компании "Россети Урал".

"Специалисты оперативно обеспечили электроснабжение пунктов временного размещения эвакуированных жителей от четырех резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 620 кВт. Также рано утром энергокомпания в городе Нижние Серги дополнительно направила еще шесть РИСЭ", - сказано в сообщении компании.

Там отметили, что энергетики незамедлительно готовы приступить к ликвидации последствий стихии после стабилизации возникшей ситуации и оказать помощь коллегам из АО "Региональная сетевая компания" (РСК). "В основном все жители Нижних Серег запитаны от электрических сетей и центров питания данной территориальной сетевой организации. Специалисты компании "Россети Урал" обеспечены всеми необходимыми силами, средствами, спецтехникой и полностью мобилизованы. Также энергетики "Россети Урал" осуществляют непрерывный мониторинг ситуации в населенных пунктах, расположенных ниже по течению разлившихся рек", - сказано в пресс-релизе.

В электросетевой компании добавили, что для безопасности населения энергетики компании "Россети Урал" и территориальной сетевой организации АО "РСК" были вынуждены обесточить центры питания, расположенные на данной территории.

О паводке

Вечером в понедельник из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. Ведется эвакуация жителей, на место ЧП стягивается техника со всего района. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка из Екатеринбурга (50 человек и семь плавсредств), а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области. Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых мощный поток воды ранее небольшой реки затопил дома, гаражи, металлургический завод. Поток сносит на своем пути бревна, ветки, машины.

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек. В городе находятся Нижнесергинский метизно-металлургический завод (входит в "НЛМК-Урал"). Населенный пункт известен своими санаториями.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.