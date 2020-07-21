МТС разработала комплексное решение для умного здания

Москва, 21 июля. МТС оснастит комплексом цифровых решений жилой комплекс Balchug Viewpoint. Компания автоматизировала сбор данных со счетчиков воды и электричества и выставление счетов. На втором этапе МТС оборудует дом умной парковкой, системой бесконтактного доступа на закрытую территорию с помощью смартфона, системой безопасности на основе видеоаналитики и инфраструктурой для умного дома. Жители получат доступ ко всем сервисам через приложение.

Автоматический сбор показаний счетчиков позволяет в разы сократить время обработки данных и выставления счетов по сравнению с традиционным способом и значительно сократить число споров между жителями и управляющей компанией, так как исключает ошибки "ручного ввода".

"Для нас было важно получить комплексное решение. Эффект от внедрения цифровых продуктов мы видим уже на первом этапе: благодаря автоматическому учету энергоресурсов удалось в несколько раз ускорить процесс выставления счетов. На обработку вручную уходило несколько дней, в процессе было задействовано три подразделения, сейчас система делает все автоматически, без участия сотрудников, и в течение часа", – отметил генеральный директор компании "Юнисервис" Денис Троценко.

Управляющая компания также сможет контролировать из единого личного кабинета работу оборудования, фиксировать наличие протечек, несанкционированный доступ в служебные помещения, возникновение задымления в здании. Приложение позволит проводить голосования жильцов удаленно, оперативно уведомлять жителей о значимых для дома событиях и обрабатывать заявки онлайн.

Сегмент недвижимости – одна из лидирующих отраслей в России по объему инвестиций в IoT, наряду с транспортом и торговлей. По данным IDC, на сегмент недвижимости и ЖКХ приходится около 20% рынка IoT в России. Вступивший в силу 1 июля 2020 года закон о необходимости устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене старых счетчиков приведет к росту IoT подключений в этом сегменте. В МТС прогнозируют, что темпы роста этого рынка будут сравнимы с темпами роста розничной торговли устройствами для умного дома – порядка 20-30% в год.