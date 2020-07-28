Росконгресс совместно с партнерами поддержал медицинских работников в период пандемии

Москва, 28 июля. Фонд "Росконгрес"с в рамках проекта #МыВместе при поддержке партнеров и Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" с начала пандемии оказал адресную продовольственную помощь более 90 медицинским учреждениям из 13 регионов страны. Суммарный объем переданной фондом "Росконгресс" продовольственной помощи составил около 50 тонн.

Продуктовые наборы получили сотрудники медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Ленинградской, Московской, Тверской, Тамбовской, Самарской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Калужской, Орловской областей.

"Благодаря консолидации усилий с партнерами и некоммерческими организациями мы имеем возможность поблагодарить за труд тех, кто ежедневно вступает в борьбу за наше здоровье – врачей и весь медицинский персонал. Оказывая благотворительную помощь медицинским учреждениям, мы вносим свой посильный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Партнер фонда компания ООО "Марс" предоставила наборы шоколадной продукции персоналу более 60 медицинских учреждений в 12 регионах России. Адресатами данной помощи стали более 21 тысячи врачей и медицинских работников, которым были направлены около 1,6 миллиона единиц продукции.

"Нестле Россия" в партнерстве с фондом с мая по июль 2020 года предоставила шоколадные и кондитерские изделия, готовые сухие завтраки, каши быстрого приготовления, растворимый кофе, детские каши и быстрорастворимые напитки 29 медицинским учреждениям в 7 регионах страны и передала более 14 тонн продукции персоналу больниц.

Группа "Черкизово", крупнейший в России производитель мяса, направила более 2 тонн продукции медицинским работникам 11 больниц и федеральных центров Москвы и Московской области.

Компания Philips предоставила врачам 17 учреждений в 7 субъектах Российской Федерации мелкую бытовую технику: чайники, кофеварки, фены.

"Фонд "Росконгресс" с начала акции #МыВместе стал надежным партнером для всех направлений деятельности и инициатив проекта. Мы высоко ценим, что все больше неравнодушных компаний и граждан объединяются для помощи врачам и не останавливают свою добровольческую деятельность, несмотря на спад заболеваемости во многих субъектах", – отметил председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

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