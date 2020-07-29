В ходе Creative Global Talks композиторы обсудили проблемы рынка академической музыки

Москва, 29 июля. В июле состоялась вторая онлайн-встреча серии Creative Global Talks (12+), посвященная проблемам композиторов и других представителей музыкальной индустрии в эпоху тотальной цифровизации. На дискуссионной площадке, организатором и идейным вдохновителем которой выступает Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), авторитетные деятели искусства и эксперты сферы интеллектуальной собственности обсудили, как академическим музыкантам, исполнителям и авторам идти в ногу со временем и грамотно капитализировать творчество при помощи современных цифровых платформ и маркетинговых инструментов.

По данным InterMedia, в 2019 году доходы от коммерческой деятельности в сфере культуры составили более 1887,9 млрд рублей, из которых 30% (около 550 млрд рублей) приходилось на зрелищные индустрии и медиа. В результате пандемии именно эти сегменты оказались в числе самых пострадавших – крушению доходов поспособствовали затянувшаяся самоизоляция, отмена офлайн-мероприятий и общий экономический спад в стране. В ходе дискуссии эксперты пришли к выводу о том, что краеугольным камнем совместной работы по восстановлению и дальнейшему развитию музыкальной индустрии должно стать разрешение ситуации с правами авторов в интернете. Для этого поступило предложение собрать конкретные кейсы и пожелания представителей отрасли, создать инициативную группу и наладить постоянное взаимодействие между представителями творческих объединений на постсоветском пространстве. Эта работа поможет проанализировать ситуацию в целом, а также принять решения о последующих законодательных и прочих инициативах в зависимости от выявленных "болевых" точек музыкального рынка.

В ходе обсуждения участники наметили две главные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются композиторы и исполнители классической музыки в современных реалиях, – это недостаточная проработанность законодательной базы в области креативных индустрий и отсутствие доступной цифровой инфраструктуры для композиторов и исполнителей академической музыки. По словам модератора дискуссии, главного редактора коммуникационного холдинга InterMedia Евгения Сафронова, большая доля правовой терминологии устарела, из-за чего в законах нет определенности относительно отдельных категорий деятельности.

"В музыкальной индустрии активно занято множество людей, но некоторые из них есть только де-факто, а вот де-юре их не существует. Коды ОКВЭД, которые у нас прописаны, настолько общие, что часто их понимание существенно разнится у участников рынка. Например, под зрелищными индустриями власти понимают государственные театры и цирки, а организаторы концертов думают иначе. Получается, что они выпадают из поля зрения закона. Такая же ситуация с композиторами – этой специальности нет в профессиональном реестре, поэтому организовать ассоциацию для защиты их интересов будет сложно", – пояснил Сафронов.

В отличие от проблемного законодательства о культуре, регулирование сферы интеллектуальной собственности в России достаточно развитое и гибкое, считает управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов: "Большая часть терминологии, касающейся интернета, была перенесена в 4 часть ГК РФ из договора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). У нас прописаны и отдельные правомочия, описывающие возможности автора и правообладателя применительно к онлайн-среде".

Эксперт добавил, что основным барьером для развития индустрии можно считать низкую осведомленность авторов касательно своих прав и их слабую представленность в цифровой экосистеме управления интеллектуальной собственностью: "Сейчас идет переходный период, сменяются эры, и получается, что цифровое пространство – это нечто вроде космоса, где недобросовестные игроки пытаются, условно, продавать и покупать участки на Луне".

Отсутствие четкой регуляторики и недостаточная репрезентация интересов академических музыкантов в цифровой среде действительно оказывают крайне негативное влияние на их доходы. "У меня есть альбомы, доступные на нескольких крупных онлайн-площадках, но никакой прибыли с этого я не получаю. Из-за законодательных пробелов РАО не может заниматься выплатами "с цифры", и пока нам остается только радоваться успехам западных коллег. Например, я состою также во французском авторском обществе La Sacem, которое часто с гордостью рапортует о постоянном увеличении доли цифровых поступлений – в том числе, с Netflix. В России таких позитивных историй я пока не вижу", – посетовал российский композитор Иван Бурляев.

Председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Андрей Батурин выразил надежду, что РАО справится с законодательными и иными трудностями, и российские авторы наравне с европейскими коллегами начнут получать вознаграждение с цифрового использования контента: "Многие из моих произведений – фильмов и музыки – зарегистрированы в Министерстве культуры Испании, в авторском обществе. Доходы из этого источника значительно выше, чем из аналогичных в России. Нужно эту проблему решать по закону, работать с органами власти на законодательном уровне и формировать ту повестку дня, которая позволит нам монетизировать свое творчество в нашей стране".

Проблема цифрового сбора для авторов достаточно стара, и ее часто обсуждают на различных международных конференциях, добавил генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий: "Пандемия ясно показала, что авторы – это одна из самых ущемленных категорий людей. Концертные залы закрылись, приостановились доходы от живого исполнения, а большинство онлайн-выступлений проводилось бесплатно. Это здорово с точки зрения продвижения культуры, но мы должны думать и о том, как можно капитализировать интеллектуальный труд при помощи цифровых технологий. Большую роль здесь должны играть и издательства, помогающие авторам продавать произведения и зарабатывать на них. Хотелось бы с их стороны видеть не только эксплуатацию контента, но и более активную пропаганду творчества".

По мнению заслуженного работника культуры РФ, генерального директора Российского государственного музыкального телерадиоцентра и радио "Орфей" Ирины Герасимовой, радио- и онлайн-платформам стоит работать совместно для более эффективного продвижения композиторов и монетизации их творчества: "Между радио и цифровыми сервисами есть, конечно же, соревновательный элемент, но мы не соперники. Люди подключаются к вечерним или утренним программам, когда хотят расслабиться и насладиться готовым контентом, а не выбирать самим плейлист. При этом мы стараемся ставить в эфир не только любимые и известные композиции, но и продвигать молодые таланты. Для этого мы записываем новую музыку, проводим конкурсы композиторов и весь этот контент транслируем отдельными проектами. В этом смысле нам очень нужна цифровая платформа, потому что на ней можно размещать гораздо больше такой музыки, чем мы можем позволить себе в нашем форматном эфире".

По словам Ирины Герасимовой, новым шагом для развития радиостанции станет создание специализированных каналов – для трансляции концертов и симфоний, камерной музыки, произведений для фортепиано, композиций, в том числе из Армении и Казахстана: "Мы пошли по принципу нишевости, благодаря чему объем контента у нас увеличился многократно. Все это лежит в интернете, но мы не понимаем, как это монетизировать. Здесь радио и платформы должны объединить усилия, вместе мы поможем создателям контента получить доход с их творчества. Сейчас этому мешает отсутствие механизма продвижения современных композиторов на уровне всей индустрии – необходимо инициировать законотворческую деятельность в этом направлении". Снять с авторов и других музыкантов нагрузку, связанную с юридическим сопровождением и продвижением своих произведений, призвал и председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) Сергей Кухто: "Общества по коллективному управлению правами должны вести более активную деятельность в сфере защиты интересов авторов, чтобы не взваливать на них функции юриста, экономиста, бухгалтера, маркетолога и так далее. Мы поддерживаем любые цифровые решения и национальные реестры, созданные для этих целей. На территории постсоветского пространства отличной базой для такой инфраструктуры может стать ЕАКОП, а технологическим локомотивом послужит Россия. Сейчас нам остро не хватает творческого единения".

Технологическое отставание от России признали и представители музыкального рынка Армении и Казахстана. Композитор, дирижер, народный артист Республики Армения, президент авторского совета "Армавтор" Ерванд Ерзнкян подчеркнул, что на данный момент в стране, с одной стороны, остаются существенные законодательные пробелы, а с другой – отсутствует полноценный инструментарий для перехода "в цифру".

С похожими проблемами сталкиваются и авторы из Казахстана. "Технологически мы сильно отстаем от всех, особенно в плане защиты интеллектуальной собственности. Под цифровизацией в нашей стране подразумевают только переход материального в цифровое в отношении экономики, здравоохранения, образования. Музыка сюда не входит", – сообщила композитор, председатель Казахстанского авторского общества, председатель Союза композиторов Республики Казахстан Балнур Кыдырбек.

В России уже есть технологическая база для создания развитой инфраструктуры музыкального рынка, отдельные сервисы внедряются и на территории стран Евразийского региона в рамках сотрудничества с ЕАКОП – это плеер для легального фонового аудио- и видеооформления коммерческих объектов FONMIX и программный комплекс Hypergraph, позволяющий собирать отчетность по использованию контента.

Несмотря на это, в России все еще не хватает нишевых сервисов для классической, этнической и других жанров музыки – таких, как IDAGIO или Primephonic, заметил директор по развитию ООО "Национальный Цифровой Агрегатор" Александр Боровков. "В отличие от западных стран, у нас пока нет и "общества одного окна", где можно было бы получать вознаграждение за цифровое использование. В области классической музыки мы работаем с фирмой "Мелодия". Весь контент, который к нам поступает на дистрибуцию, мы по контракту передаем основным площадками, действующим на российском рынке. Если у нас есть авторская доля в этом контенте, то мы получаем от них вознаграждение и далее выплачиваем нашим лицензиарам", – уточнил Александр Боровков.

Подводя итоги встречи, сомодератор, заместитель генерального секретаря Евразийской конфедерации обществ правообладателей Ирина Яковлева заключила, что в ЕАКОП готовы организовывать подобные онлайн- и офлайн-обсуждения среди представителей музыкального сообщества: "На уровне Евразийского пространства мы тесно контактируем со многими авторскими обществами бывших советских республик и готовы осуществлять необходимую поддержку, в том числе законодательную, просветительскую, коммуникационную для решения разных вопросов, острых тем, которые будут подниматься творческим сообществом".

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.

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