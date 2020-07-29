Новикомбанк лидирует по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала

Москва, 29 июля. Банк России опубликовал отчетность банков страны по итогам деятельности финансовых организаций за первое полугодие 2020 года. Согласно отчетности, Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, лидирует по ряду ключевых показателей.

Так, за шесть месяцев 2020 года показатель прироста капитала Новикомбанка увеличился на 20,8%, что является лучшим параметром в отрасли, следует из анализа отчетности банков страны. Рентабельность капитала (ROE) на уровне 30,17%, ставит Новикомбанк на первое место по данному коэффициенту среди топ-100 банков России. Таким образом, эффективное использование имеющихся ресурсов позволило Новикомбанку сохранить лидирующие позиции по значимым показателям деятельности несмотря на сложные финансово-экономические условия отчетного периода.

Более того, вопреки давлению неблагоприятной конъюнктуры, последствиям кризисных явлений, повышенной волатильности на рынках в первой половине года, активы Банка выросли на 7,7% - до 508 млрд рублей. Основной драйвер роста бизнеса Новикомбанка - кредитный портфель - по итогам отчетного периода увеличился на 21,9%, что существенно превысило показатели банковской системы за указанный период, и вплотную приблизился к отметке 400 млрд рублей на 01.07.2020 года. Анализ опубликованных данных показывает, что Новикомбанк занимает лидирующие позиции по темпам роста кредитного портфеля.

Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха.

Среди заемщиков Новикомбанка - ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других наукоемких отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей компаний реального сектора экономики, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом полугодии Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.

По итогам отчетного периода Новикомбанк получил прибыль более 8 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 49% и позволяет Банку занимать лидирующие позиции по темпам прироста прибыли.

Новикомбанк четвертый год сохраняет лучшее для отрасли соотношение издержек и доходов (показатель cost to income), не превысившее по итогам отчетного периода 25%, что свидетельствует об эффективном управлении затратами и качественной организации бизнес-процессов, при которых Банк несет минимальные расходы на обеспечение своей деятельности.

"Мы неоднократно подчеркивали, что залог любого долгосрочного успеха даже в самых сложных условиях - взвешенная, грамотно выверенная стратегия и профессиональная команда. Эффективная реализация бизнес-модели с низким кредитным риском и максимальным использованием капитала Банка - результат высокого уровня экспертизы. Благодаря этому Новикомбанк демонстрирует хорошие показатели деятельности, что помогает сохранять низкие операционные издержки со стабильно растущей прибылью на фоне грамотного управления активами и пассивами Банка", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Значительный запас надежности и устойчивости даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации и проблем, с которыми сталкивается отрасль, неоднократно отмечался экономическими экспертами, как одно из главных конкурентных преимуществ Новикомбанка.

О банке

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.