Выставка "Немосква не за горами" пройдет в Санкт-Петербурге

Москва, 30 июля. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по культуре города Санкт-Петербурга и стратегического партнера проекта Благотворительного фонда Потанина 8 августа открывают выставку "Немосква не за горами" (18+), которая станет третьим этапом проекта межрегионального взаимодействия в области современного искусства NEMOSKVA. Партнер проекта – компания Сибур.

Выставка создана региональными кураторами Оксаной Будулак, Светланой Усольцевой, Владимиром Селезнёвым, Артёмом Филатовым, Германом Преображенским, Евгением Кутергиным в сокураторстве с Антонио Джеузой, которые представляют свой взгляд на современность вместе с художниками из разных регионов России. Выставка показывает актуальность региональных художественных процессов в глобальном контексте и делает региональные художественные практики видимыми и заметными, а также по-новому осмысляет горизонтальные межрегиональные связи, актуализируя темы материальных ресурсов, мимикрии, заботы, личного времени, независимости, уверенности в своих силах, самоиронии.

Основой проекта является работа его создателей напрямую с региональными экспертами и художниками. Выставка представит работы 80 авторов из 21 города России, при этом 68 работ были созданы специально для выставки. Принципиальной позицией проекта является предоставление возможности художникам реализовывать свои новые идеи.

Так, например, Антон Климов изучает жизнь людей вокруг Байкала и анализирует их прибайкальскую идентичность на самых разных уровнях. Маяна Насыбуллова из Серова рассматривает явление исторической памяти через лозунги на знаменах как эффективный идеологический инструмент. Художник Владимир Чернышев из Нижнего Новгорода в своей инсталляции "Бассейн" размышляет о противоречиях в отношениях между природой и человеком. Александр Морозов из Санкт-Петербурга затрагивает тему реконструкции памяти. Микро-арт-группа "Город Устинов" из Ижевска создала Инсталляцию-мастерскую, в которой обращает внимание на практический опыт какой он есть. Непростую тему "новой зоны комфорта" как главной военной тайны и опыта армейской реальности поднимает в своей работе Семыч С. Б. из Красноярска.

Платформа NEMOSKVA создана для развития и продвижения современного искусства в регионах России. Так, начавшись с исследований культурной ситуации в 33 российских городах, состоялся международный передвижной симпозиум, перемещавшийся по Транссибирской магистрали в августе-сентябре 2018 года. Затем кураторы сделали отчетную выставку в центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе. Была запущена номадическая кураторская школа — первая из них проведена осенью 2019 года в городе Сатка Челябинской области. В Санкт-Петербурге реализуется третья часть проекта — выставка "Немосква не за горами".

"Тема повседневности актуальна для каждого из нас. Проект NEMOSKVA предлагает взглянуть на нее через призму современного искусства. Выставка представляет собой взгляд на повседневность наиболее чувствительной и рефлексирующей части общества – современных художников. Их критический взгляд на социальные практики позволяет увидеть и зафиксировать происходящие в регионах изменения. Публичное представление этих практик помогает нам обмениваться опытом, узнавать новое, укреплять горизонтальные связи, собирать мозаику кураторских и художественных инициатив. Мы надеемся, что благодаря проекту появятся новые интересные локальные и партнерские начинания, а региональные художественные практики станут яркими звездами на нашей общей художественной карте", — отметила Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина, стратегического партнера проекта.

"Развитие регионов деятельности компании и построение долгосрочных партнерских отношений с представителями местных сообществ является для нас ключевым фокусом на пути к лидерству в области устойчивого развития. Проект NEMOSKVA уникален тем, что дает импульс к преобразованию культурной среды в российских городах, открывает новые имена и возможности самореализации для представителей творческих профессий. Мы рады выступить партнером инициативы, которая становится фундаментом для новых экспериментов и высказываний, знакомит зрителей с особенностями локального искусства", — прокомментировал Станислав Каспаров, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа, партнер проекта.

Важной частью проекта стала публичная программа, адресованная как широкой, так и профессиональной аудитории. Первая часть программы, предваряющая выставку, проходит в онлайн-формате в июне-августе этого года. Вторая часть публичной программы — серия живых лекций и дискуссий в ЦВЗ "Манеж" — стартует вместе с открытием выставки в августе. Так, например, 30 июля при поддержке ТАСС прошла дискуссия "На следующий день": какие выставки сейчас нужны Санкт-Петербургу".