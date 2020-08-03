"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует систему учета электроэнергии 135 центров питания Урала

ТАСС, 3 августа. "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") приступила к финальному этапу масштабной программы модернизации систем учета энергии магистральных сетей Урала. Проект включает в себя 135 подстанций напряжением 220-500 кВ, уже проведены работы на 87% объектов. Как сообщили в понедельник в департаменте по связям с общественностью компании "Россети Урал", до конца 2022 года будут выполнены все запланированные мероприятия, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и качество расчетов.

"Модернизация автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) началась в 2014 году. По итогам проекта новым измерительным оборудованием будет оснащено 75% магистральных сетевых объектов девяти регионов Приволжского и Уральского федеральных округов в зоне ответственности филиала "Россети ФСК ЕЭС" – МЭС Урала", - сообщили в компании.

В департаменте уточнили, что используется только оборудование российского производства, соответствующее всем техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Оно имеет повышенный класс точности, что позволяет проводить измерения при низких нагрузках с нормированной точностью. Срок службы новых трансформаторов тока и напряжения составляет не менее 30 лет.

На финальном этапе будет обновлено измерительное оборудование 18 ключевых центров питания Свердловской, Кировской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Удмуртия. На данный момент работы проведены на подстанциях 500 кВ "Шагол" и 220 кВ "Ижевск", обеспечивающих электроснабжение Челябинского цинкового завода, Челябинского металлургического комбината, Ижевского механического завода, предприятий "Ижсталь" и "Иж-Лада".

Полностью завершена замена измерительного оборудования на 117 магистральных сетевых объектах Урала, в том числе это подстанции 220 кВ "Титан" и "Сургут", обеспечивающие энергоснабжение крупных промышленных предприятий "Уралкалия", "Сургутнефтегаза", "Корпорации ВСМПО-Ависма" и др.

Всего в зоне ответственности филиала "Россети ФСК ЕЭС" – МЭС Урала находятся 178 подстанций высокого и сверхвысокого классов напряжения (220-500 кВ).

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек.

В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.