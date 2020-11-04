В России 11 ноября стартует акция "Зеленый день" от Сбера

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. В России стартует "Зеленый день" от Сбера. Он пройдет 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября - для корпоративных клиентов.

"В "Зеленый день", который организует 11-12 ноября Сбер, свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг", - говорится в пресс-релизе банка.

В этом году Зеленый день пройдет в три этапа: с 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября - в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях; 11-12 ноября - в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе", СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, "Сетелем", СберУслуги, СберЛизинг, "Работа.ру", 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни" и прочие.

Если в "черную пятницу" люди занимают очередь в пять утра, чтобы купить смартфон со скидкой. В "Зеленый день" Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру. И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте в также порадуют участников "Зеленого дня".

"Зеленый день" помогает поднять настроение

"Зеленый день" дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперед, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене. В "черную пятницу" люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В "Зеленый день" все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В "Зеленый день" ее можно приобрести по специальной цене.

"Как показало исследование фонда "Общественное мнение", сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш "Зеленый день" поможет поднять людям настроение, ведь он несет с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится все более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнеры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, - приставка SberBox и подписка SberPrime, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что "Зеленый день" - не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня", - цитирует пресс-служба слова Льва Хасиса, первого заместителя председателя правления Сбербанка.

"Зеленый день", приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрел фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же "Зеленый день" участниками акции стали миллионы россиян.