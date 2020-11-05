Опубликован шорт-лист СМИ конкурса "СМИротворец"

Москва, 5 ноября. Экспертный совет конкурса "СМИротворец-2020" (16+) на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений закончил формирование шорт-листов в пяти номинациях в категории "Федеральные и региональные СМИ".

В шорт-листе конкурса 68 позиций в пяти номинациях. В номинации "Печать" за выход в победители финал состязаются 15 газет и журналов из Казани Кемерово, Костромы, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Пензы, Пскова, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Хабаровска.

Самая многочисленная номинация – "Телевидение". На победу в ней претендуют 19 государственных и частных телеканалов из Астрахани, Барнаула, Благовещенска, Брянска, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Салехарда, Смоленска, Сургута и Уфы.

В номинации "Радио" восемь радиостанций из Благовещенска, Ижевска, Москвы, Орла, Пскова, Томска и Улан-Удэ.

В номинации "Интернет" представлены 12 претендентов. Это информационные агентства, сетевые издания и порталы из Екатеринбурга, Казани, Магаса, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Салехарда, Тулы и Ханты-Мансийска.

Специальная номинация этого года, учрежденная к 75-летию Великой Победы, – "Нация победителей". В ней соревнуются 14 СМИ из Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Петрозаводска, Самары, Саранска, Сыктывкара, Тулы, Уфы.

В конкурсе "СМИротворец" работы традиционно оценивают два жюри, каждое в своей категории — "Федеральные и региональные СМИ" и "Локальные и этнические СМИ".

"Перед жюри стоит непростая задача – выбрать материалы, где в течение этого нелегкого года была наиболее полно и разносторонне освещена межэтническая и межконфессиональная тема. Работы (а большинство СМИ представлено двумя-тремя материалами), отобранные для голосования, отличаются друг от друга стилистикой и манерой подачи, но объединяет их высокий профессионализм и владение темой", - сказала руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Шорт-лист опубликован на странице в разделе "новости". На конкурс принимались заявки с материалами, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в социальных сетях, на видеохостингах и специальных платформах в период с 01 августа 2019 г. до 01 августа 2020 г. Всего участниками "СМИротворца-2020" стали 1378 СМИ. Общее количество работ, которое прошло оценку экспертов, составило более 14 000.

Победители конкурса будут объявлены и награждены в Москве 30 ноября 2020 г.

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.