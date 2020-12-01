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Федеральный университет в Красноярске обучит жителей финансовой грамотности

Университет запускает такой курс второй год подряд
Здание Сибирского федерального университета Wikimedia Commons
Описание
Здание Сибирского федерального университета
© Wikimedia Commons

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет в Красноярске запустит бесплатный курс повышения квалификации по программе "Экономическая культура и финансовая грамотность в цифровой экономике". Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета.

"Сибирский федеральный университет запускает бесплатный курс повышения квалификации по программе "Экономическая культура и финансовая грамотность в цифровой экономике". Дополнительное экономическое и финансовое образование жители Красноярского края смогут получить в рамках федеральной программы "Новые возможности для каждого" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении. Обучающиеся должны иметь высшее образование.

Такой курс университет запускает уже второй год подряд. В этом году он начнется в декабре и полностью пройдет в он-лайн режиме.  Курс будет реализован на базе Института экономики, государственного управления и финансов. Он с 2017 года включен в реализацию совместного проекта Всемирного банка и министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

СФУ — первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.-​​

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