Парламент Кузбасса создал цифровой сервис с законодательством по поправкам в Конституцию

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Единый онлайн-сервис "Цифровой навигатор" создан парламентом Кузбасса, чтобы информировать население о поправках к Конституции РФ и изменениях в федеральном и региональном законодательстве, которые последовали за их принятием. Бесплатная информационная база теперь доступна всем желающим, сообщил ТАСС председатель парламента Вячеслав Петров.

"Большая работа проводится по повышению правовой и конституционной грамотности населения, по разъяснению вступивших в силу федеральных и региональных законов. Мы запустили цифровой навигатор - это информационная база на сайте парламента Кузбасса по всем нормативно-правовым актам, связанным с поправками в конституцию РФ - от самих поправок до федерального и регионального законодательства. Все это есть и будет пополняться", - сказал Петров.

Он также отметил, что кузбасским парламентом принят план по законотворческой миссии на 2021 год. Приоритетом в работе депутатов будет последовательное изменение регионального законодательства в соответствии с конституционными поправками. Уже внесены изменения в устав Кемеровской области.

"С учетом принятых поправок в Конституцию РФ приоритет нашей работы в 2021 году - продолжить работу по "заземлению" поправок на "почву" кузбасского законодательства в связке с достижением национальных целей и ключевых показателей национальных проектов. На площадке парламента мы провели работу по формированию наших планов на 21 год по всем миссиям парламента Кузбасса - законотворческой, контрольной, коммуникативной, образовательной и инновационной. План по законотворческой миссии принят и станет основой законотворческой стратегией парламента Кузбасса на 2021 год", - добавил спикер.

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.