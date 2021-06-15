Сахалинские власти в 2021 году обеспечат регион медицинскими кадрами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены в 2021 году закрыть в регионе вопрос обеспеченности кадрами в сфере здравоохранения. Для этого будут трудоустроены 300 медицинских работников, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.

"Еще два года назад состояние медицины сахалинцы и курильчане называли главной проблемой [в регионе]. Невозможно было попасть на прием к врачу, особенно в отдаленных населенных пунктах. Длинные очереди, не хватало узких специалистов. Чтобы взять талон к стоматологу, нужно было дежурить всю ночь или покупать за деньги. <...> К сентябрю [этого года] планируется трудоустройство 150 врачей и 150 специалистов среднего звена. У нас будет полная обеспеченность кадрами", - рассказал губернатор на отчете перед парламентариями о деятельности островного правительства за 2020 год. В прошлом году в островной регион уже привлекли 277 врачей и 446 специалистов среднего звена.

По словам Лимаренко, в 2020 году в Сахалинской области был внедрен проект "Бережливая поликлиника". В результате в разы сократилось время ожидания в очередях на прием к врачу. Оснастили высокотехнологичным современным оборудованием медучреждения области на уровне мировых практик. В каждом медицинском учреждении организовали телеконсультации. Они проводятся как с федеральными центрами, так и между учреждениями региона. В 2020 году их количество по сравнению с 2019 годом увеличилось более чем в четыре раза и составило свыше 5 тыс. В этом году ожидается, что их будет 10 тыс.

Помимо этого, в 2020 году в регионе были внедрены технологии "умного" ФАПа в семи селах. До конца года новые технологии будут доступны еще в 11 ФАПах. В области работает 40 мобильных медицинских комплексов. В 2020 году купили 15. В этом году планируется приобретение еще трех. Потребность в таком транспорте на островах практически закрыта. Работает санитарная авиация. Приобретены два вертолета, что позволило организовать полноценную эвакуацию пациентов практически из любого населенного пункта региона. В 2020 году спасено 442 человека, в том числе 19 детей в возрасте до одного года. Действует движение "серебряных волонтеров", они помогают улучшить качество оказания медицинской помощи.

"В докладе губернатора были освещены все главные направления. Мне, как главврачу Сахалинской областной клинической больницы, очень приятно, что много внимания уделено здравоохранению и положению дел в этой сфере", - прокомментировал ТАСС депутат облдумы Владимир Розумейко.

Модернизация системы здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту "Здравоохранение", который продлен до 2030 года. Он предполагает снижение смертности трудоспособного населения (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях первичной медпомощи, охват всего населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год.