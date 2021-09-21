Фонд ЖКХ отметил в Ростове-на-Дону третий "Дом образцового содержания"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. 16-этажный многоквартирный дом в Ростове-на-Дону получил от Фонда содействия реформированию ЖКХ статус "Дома образцового содержания", сообщила во вторник пресс-служба администрации города. Это третий дом в городе, получивший такой статус.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания". Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Королева, был построен в 2010 году, в нем 16 этажей. Всего, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России статус "Дом образцового содержания" присвоен 112 многоквартирным домам, из них три - в Ростове-на-Дону", - сообщила администрация.

80-квартирный дом на проспекте Кирова, 18Б, оснащен энергоэффективной системой освещения в подъездах и на прилегающей территории, регулируемым отоплением и системой погодного регулирования, в подъездах также установлены система видеонаблюдения и поэтажная пожарная сигнализация.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подобные награды от Фонда ЖКХ - это "знак качества", подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам.

"Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли", - заявил Логвиненко, его слова приводит пресс-служба.