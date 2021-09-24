Пятерых диспетчеров "Служба-112" поощрили в Ростовской области

ТАСС, 24 сентября. /ТАСС/. Пять лучших операторов экстренной службы "Служба-112" Ростовской области поощрили в рамках пятилетия работы службы в регионе. Об этом в пятницу сообщает управление по информационной политике Ростовской области.

"Около 16 млн человек получили помощь и поддержку операторов-112 в Ростовской области за пять лет работы. Благодарностью губернатора Ростовской области были поощрены пять специалистов", - говорится в сообщении.

С 2018 года "Система-112" стала частью аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Единая интеграционная платформа объединила внешние мониторинговые системы безопасности 55 муниципальных образований региона, позволяющие не только оперативно реагировать на ЧС, но и предупреждать их последствия. До конца года власти планируют завершить организацию автоматизированного взаимодействия с Краснодарским краем, который станет пятым соседним регионом, который будет принимать вызовы, поступающие по номеру 112 из Ростовской области.

"Ежедневно на номер 112 поступает около 13 тыс. звонков, только в этом году помощь получили 2,8 млн жителей и гостей региона. Чаще всего жители обращаются по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи. Второе-третье место традиционно делят обращения в правоохранительные органы и вопросы ЖКХ. Также операторы "Системы-112" оказывают психологическую поддержку", - цитирует управление слова заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.