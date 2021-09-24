Товарооборот между Кипром и Краснодарским краем в 2021 году составляет $105 млн

ТАСС, 24 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Кипр за первое полугодие 2021 года в условиях пандемии коронавируса составил $105 млн, заявил журналистам в пятницу председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на встрече с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Кипр в РФ Андреасом Зиноносом.

В 1992 году правительство РФ заключило соглашение "О сотрудничестве в развитии причерноморского региона (Краснодарский край)" с Республикой Кипр. Краснодарский край преимущественно экспортирует в Республику топливо и нефтепродукты.

"У вас уже сложились плодотворные взаимоотношения с кубанскими учебными заведениями. Если же говорить о нашем экономическом сотрудничестве, то его потенциал далеко не исчерпан. Между тем, несмотря на сложные условия прошлого года, товарооборот между Кубанью и Кипром составил более $131 млн. В этом году, по состоянию на июнь, эта цифра уже составила $105 млн", - приводит пресс-служба краевого Заксобрания слова Бурлачко.

Уточняется, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр отметил важность скорейшего снятия ограничений, действующих в связи с пандемией для возможности ознакомления бизнесменов обеих сторон с опытом и потенциалом друг друга. "Сейчас Кипр - это туристический центр и центр бизнеса. Поэтому мы можем вместе познакомиться с опытом обеих стран, обменяться идеями и посмотреть, в каких сферах у нас может быть сотрудничество и кооперация", - приводит пресс-служба слова посла.

Как сообщал накануне в Instagram вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, власти Краснодарского края готовы наладить экспорт вина, металлургической продукции, оборудования для сельского хозяйства и продуктов питания в Республику Кипр, а также рассчитывают применить опыт Республики при строительстве сети яхтенных марин в регионе. Также обе стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в области науки, образования и культуры.