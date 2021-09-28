Ученые из России и Европы принимают участие в Балтийской школе синхротронных исследований

ТАСС, 28 сентября. 27 сентября в БФУ им. И. Канта стартовала работа XIII международной Балтийской школы о возможностях передовой науки и новых технологий, которые можно реализовать на установках класса Мегасайенс. Участие в мероприятии принимают порядка ста ведущих ученых и молодых исследователей из Великобритании, Германии, России, Франции, Швеции и других стран.

В этом году организаторы, университетский МНИЦ "Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс", предложили участникам акцентировать внимание не столько на фундаментальной оптике, сколько на приложениях, то есть, практическом применении методов работы с комплексами Мегасайенс. Эти уникальные установки (ускорители, адронный коллайдер, лазеры на свободных электронах и т.д.) можно назвать "магнитом" для ученых со всего мира за масштаб решаемых научных задач.

"В связи с федеральной программой по созданию установок класса Мегасайенс для нейтронных исследований в России, наступает новая научная эра", отметил на открытии Школы директор МНИЦ БФУ Анатолий Снигирев.

"Сегодня здесь собрались представители европейских научных центров, где исследования на передовых синхротронных источниках уже проводятся. Важно, чтобы молодые ученые России сегодня осознали, какие грандиозные перспективы ожидают науку благодаря установкам Мегсайенсам. Тем более что в России стартует строительство такой инфраструктуры. В частности не имеющего аналогов синхротронно-лазерного комплекса "СИЛА" в Протвино (проект Курчатовского института) и Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП "СКИФ") в Новосибирске".

По словам Анатолия Александровича, создание подобной инфраструктуры в России определит лидерство страны в области синхротронных исследований на несколько десятилетий вперед.

"Своей ключевой задачей мы видим подготовку кадров для работы на новых установках. Это ученые-физики, химики, медики и т.д., инженеры - это новое поколение, которое позволит выйти науке за рамки привычных знаний", - добавил Анатолий Снигирев.

Сергей Сутурин, старший научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (г. Санкт-Петербург):

"Для проведения синхротронных исследований многим российским ученым приходится выезжать за рубеж. К счастью, в настоящее время Россия предпринимает шаги по строительству сразу нескольких таких установок и участвует финансово, персоналом и оборудованием в нескольких международных проектах. Хочется верить, что лет через 5-10 наши ученые смогут не только проводить измерения на домашних установках Мегасайенс, но и принимать иностранных ученых у себя".

Отметим, Балтийская школа проводится до 1 октября.