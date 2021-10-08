Брянская область получит более 3,5 млрд рублей на инфраструктурные проекты

ТАСС, 8 октября. Брянская область получит более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих инфраструктурных проектов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"Брянская область направила заявку для участия в отборе инфраструктурных проектов на сумму 3 млрд 558 млн рублей. К реализации предлагается четыре инфраструктурных проекта. Три из них планируется реализовать в целях увеличения объемов жилищного строительства, один - в целях развития троллейбусного сообщения в городе Брянске", - пояснили в пресс-службе.

Первый проект предлагает строительство улично-дорожной сети и ливневой канализации в микрорайоне "Деснаград" по улице Флотской. Два проекта - строительство детских садов в поселках Свень и Мичуринский. Еще один проект подразумевает модернизацию энергохозяйства троллейбусного предприятия, депо и остановочных пунктов Брянска, а также покупку 31 троллейбуса.

"Состояние парка подвижного состава троллейбусов в Брянске характеризуется высокой степенью износа, он не обновлялся уже более 10 лет. Модернизация энергохозяйства троллейбусного предприятия повысит качество транспортного обслуживания населения города Брянска, обеспечит надежность всей транспортной инфраструктуры областного центра", - приводит пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.