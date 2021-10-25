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Порядка 750 растений высадят у нового корпуса онкодиспансера в Волгоградской области

Уже подготовили почву для посадки кленов, сосен, елей, саженцев липы, сливы, боярышника и других деревьев

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 750 новых деревьев и кустарников высадят на территории строящегося корпуса Волгоградского областного онкодиспансера. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Активно благоустраивается прилегающая территория: здесь уже высадили кусты узколистной лаванды, смонтировали поливочный водопровод, подготовили почву для посадки кленов, сосен и елей, саженцев липы, сливы и боярышника, других деревьев. Всего будет высажено 750 деревьев и кустарников", - пояснили в пресс-службе.

Модернизация Волгоградского областного онкодиспансера стартовала в 2015 году. В настоящее время готовность объекта превышает 85%, здесь уже завершили устройство вентилируемого фасада, проводят чистовую отделку палат и помещений реанимаций, монтируют вспомогательные элементы медицинского оборудования, завершают наладку инженерных систем.

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