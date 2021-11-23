Воспитанники детских садов в Мурманске получат рыбий жир в период полярной ночи

ТАСС, 23 ноября. Воспитанники всех дошкольных образовательных учреждений Мурманска получат бесплатные капсулы рыбьего жира в рамках ежегодной оздоровительной кампания по подготовке детей к полярной ночи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации города.

"Полярная ночь - период, который достаточно серьезно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей. Сейчас в детских садах проводится достаточно большая оздоровительная работа. Прежде всего, рассматривается режим питания, двигательный режим, сон. Кроме того, дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты "Омега-3", которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи", - пояснила парламентарий городского совета депутатов Антонина Климова, слова которой приводит пресс-служба.

Она уточнила, что дети получают рыбный жир три раза в день: за завтраком, обедом и ужином. "Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тыс. дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет", - добавили в пресс-службе.