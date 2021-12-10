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Новости регионов

Расходная часть бюджета Ивановской области на 2022 год составит больше 60 млрд рублей

Бюджет региона на будущий год по своим основным характеристикам на 20% превосходит бюджет, принятый год назад

ТАСС, 10 декабря. Бюджет Ивановской области на 2022 году принят сегодня, 10 декабря. Его доходная часть составила 59,1 млрд рублей. Расходы областного бюджета на следующий год составят 60,9 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Ивановской облдумы.

"Главный финансовый документ региона, сформированный на будущий год, по своим основным характеристикам на 20% превосходит бюджет, принятый год назад. Увеличение произошло как за счет оптимистичного прогноза налоговых поступлений, так и в связи с безвозмездными федеральными трансфертами", - приводит пресс-служба слова председателя Ивановской областной думы Марины Дмитриевой. Она уточнила, что бюджет Ивановской области останется социально-ориентированным: доля расходов на социальную сферу составляет 60% или 36 млрд рублей. На развитие здравоохранения предусмотрено более 10 млрд рублей, на развитие системы образования будет направлено более 11 млрд рублей. Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Ивановской области" будет обеспечена финансированием в объеме почти 12 млрд рублей.

"Рост бюджетных поступлений позволил увеличить финансирование по целому ряду важных направлений. Сохранены и проиндексированы все меры социальной поддержки, предусмотрены средства на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе врачам и учителям. Полмиллиарда рублей депутаты заложили на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции", - сообщила Марина Дмитриева.

Финансирование дорожного хозяйства запланировано в объеме 6,8 млрд рублей. В целом расходы в области экономики составят 9,8 млрд рублей.

Капитальные вложения запланированы в объеме более 4 млрд рублей. В следующем году начнется строительство Дворца водных видов спорта в Иванове. Продолжится реализация важнейшего инфраструктурного проекта строительства очистных сооружений в Кинешме. Завершится реконструкция защитной дамбы в Юрьевце. В Кохме будет достроена новая школа на 550 мест. "В будущем году в Ивановской области будут реализованы крупные инвестиционные и социальные проекты, в том числе связанные с созданием комфортной городской среды, повышением качества жизни ивановцев", ­- добавила Марина Дмитриева.

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