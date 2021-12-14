ТАСС, 14 декабря. В Тихорецком районе реконструировали три зоны отдыха, современные условия для комфортного проживания создали благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

"В вопросах, которые связаны с озеленением и благоустройством, наши жители активно принимают участие. Когда новая зона отдыха создается при их участии, отношение к ней будет совсем другое. Благодаря нацпроекту в этом году в Тихорецком районе привели в порядок общественные территории общей площадью около 20 тыс. кв. м, а всего в крае благоустроят 232 зеленые зоны", - отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Изменился облик улицы Юности в поселке Парковом. Здесь уложили новую тротуарную плитку, добавили пешеходные зоны для прогулок и установили на всей территории уличное освещение. Для жителей обустроили зоны отдыха. Также специалисты выполнили озеленение территории.

Еще одна общественная территория, которую для благоустройства выбрали сами жители - парк в станице Архангельской. Здесь уже завершили работы по укладке прогулочных дорожек, а также обустройству парковочной зоны. На территории появились новые площадки для отдыха и малые архитектурные формы. Кроме того, в парке заменили уличное освещение и устаревшее ограждение стадиона.

Завершились работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тихорецке. Здесь заасфальтировали проезд, уложили тротуарную плитку, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также установили лавочки и урны.