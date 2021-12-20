{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости регионов

Новогодние иллюминации установили в микрорайоне Роста в Мурманске

До конца года новогодние украшения также появятся и в других районах

ТАСС, 20 декабря. Новогодние украшения и праздничную иллюминацию установили в одном из микрорайонов Мурманска. До конца года новогодние украшения также появятся и в других районах, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"К нам поступали обращения от жителей Росты о том, что их микрорайон незаслуженно обделяли вниманием при новогоднем оформлении города. Для этого город дополнительно закупил светодиодные конструкции", - приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева.

В настоящее время работы по праздничному оформлению Росты еще не завершены. На данный момент там проводится монтаж оборудования на улицах Нахимова, Адмирала флота Лобова, Ушакова и Александра Торцева. "Здесь будут установлены такие светодиодные конструкции как "Полярная звезда", "Игра белок", "Фантазийное дерево", "Золотые шары" и световые консоли "Звезда", - добавили в пресс-службе.

Новости регионов
Порядка 10 человек получили премии за вклад в развитие физкультуры и спорта в Мурманске
На церемонии награждения зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев отметил, что за последние 10 лет спортивная инфраструктура в городе быстро развивалась
Читать полностью