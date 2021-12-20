Новогодние иллюминации установили в микрорайоне Роста в Мурманске

ТАСС, 20 декабря. Новогодние украшения и праздничную иллюминацию установили в одном из микрорайонов Мурманска. До конца года новогодние украшения также появятся и в других районах, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"К нам поступали обращения от жителей Росты о том, что их микрорайон незаслуженно обделяли вниманием при новогоднем оформлении города. Для этого город дополнительно закупил светодиодные конструкции", - приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева.

В настоящее время работы по праздничному оформлению Росты еще не завершены. На данный момент там проводится монтаж оборудования на улицах Нахимова, Адмирала флота Лобова, Ушакова и Александра Торцева. "Здесь будут установлены такие светодиодные конструкции как "Полярная звезда", "Игра белок", "Фантазийное дерево", "Золотые шары" и световые консоли "Звезда", - добавили в пресс-службе.