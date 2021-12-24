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Объем инвестиций в предприятия Ростова-на-Дону составил 91,1 млрд рублей

По словам главы города Алексея Логвиненко, значительный рост инвестиционной активности наблюдается в сфере малого бизнеса

ТАСС, 24 декабря. Обьем инвестиций по полному кругу предприятий Ростова-на-Дону за девять месяцев 2021 года составил 91,1 млрд рублей, что почти на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии города.

"За девять месяцев 2021 года объем инвестиций по полному кругу предприятий составил 91,1 млрд рублей. Приятно, что значительный рост инвестиционной активности наблюдается в сфере малого бизнеса. В этом году его представители освоили более 18 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее", - приводит пресс-служба слова главы города Алексея Логвиненко.

Он уточнил, что местные власти намерены

создать в городе экономику, основанную на современных технологиях и цифровых продуктах. Одним из инструментов, позволяющих это сделать, стал инновационный бизнес-акселератор.

На сегодняшний день 18 его выпускников привлекли гранты на общую сумму 32 млн рублей. Четыре выпускника стали резидентами фонда Сколково.

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