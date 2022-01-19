В Балтийском федеральном университете разрабатывают нейронные сети для экстренной хирургии

ТАСС, 19 января. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) разрабатывают технологии на основе искусственных нейронных сетей, помогающие при диагностике и лечении в области экстренной хирургии. Об этом сообщила в среду пресс-служба БФУ со ссылкой на курирующего данную тему профессора Мединститута БФУ, члена Совета директоров и научного консультанта по вопросам искусственного интеллекта Всемирного общества экстренной хирургии (WSES) Андрея Литвина.

"Разрабатываемые в настоящее время интеллектуальные системы позволяют хирургу в условиях неотложной помощи не только проверять собственные диагностические и прогностические предположения, но и использовать искусственный интеллект в сложных неотложных клинических случаях. Разработка и внедрение систем поддержки принятия решений на основе искусственных нейронных сетей является перспективным направлением совершенствования прогнозирования, диагностики и лечения не только неотложных хирургических заболеваний и их осложнений, но и в медицине в целом", - рассказал Литвин.

В пресс-службе также сообщили, что Литвин совместно со старшим преподавателем Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ Софией Румовской проанализировали научные данные об эффективности использования систем поддержки принятия решений на основе искусственных нейронных сетей для прогнозирования, диагностики и лечения неотложных состояний органов брюшной полости, итогом этого анализа стала их обзорная статья в престижном журнале World Journal of Emergency.

Отмечается, что использование искусственного интеллекта в хирургии является одной из важных научных тем на кафедре хирургических дисциплин БФУ. Накопленный опыт и знания станут основой для реализации проектов федеральной программы "Приоритет 2030", говорит ректор БФУ Александр Федоров.

"Один из стратегических проектов программы "Приоритет 2030" - "Головоломка" - направлен на разработку и внедрение в социально-экономические сферы интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Технологии искусственного интеллекта во многом определят будущее человечества и станут важной частью нового облика развитых стран, в том числе Российской Федерации. Для благополучия Калининградской области очень важно прямо сейчас приступить к созданию и внедрению соответствующих систем в региональное здравоохранение", - заявил Федоров, его слова приводит пресс-служба БФУ.