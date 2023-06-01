В Ульяновской области с предпринимателями обсудили проблемы развития внутреннего туризма

Модератором традиционного "Предпринимательского часа" выступила руководитель аппарата Законодательного Собрания области Елена Ивлиева

ТАСС, 1 июня. Актуальные вопросы и проблемы развития внутреннего туризма 31 мая обсудили депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области с предпринимателями.

В мероприятии приняли участие председатели парламентских комитетов Дмитрий Грачев, Вячеслав Ковель, Сергей Шерстнев, исполняющая обязанности Председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева, представители сферы туризма.

В ходе традиционного "Предпринимательского часа", модератором которого выступила руководитель аппарата Законодательного Собрания Елена Ивлиева, предприниматели обозначили необходимость улучшения и расширения туристической инфраструктуры, а также создание возможностей для продвижения региональных брендов и ремесленников. По словам вице-спикера регионального парламента Дмитрия Грачева, в регионе в последние годы значительные средства выделяются на приведение в порядок транспортной и туристической инфраструктуры.

"Задача органов власти - обеспечить условия для привлечения в регион туристического потока, в том числе и за счет производства и продажи аутентичной сувенирной продукции. Производство сувениров является одним из ресурсов повышения туристской привлекательности и формирования имиджа региона", - отметил Дмитрий Грачев.

Председатель социального комитета Сергей Шерстнев поддержал коллегу и добавил, что это еще и возможность создания постоянного источника дохода, и обеспечение занятости. А глава аграрного комитета Вячеслав Ковель подчеркнул, что в Ульяновской области есть все ресурсы для успешного развития регионального туризма, один из наиболее интересных - национальный парк Сенгилеевсие горы. Однако есть вопросы к организации позиционирования возможностей для отдыха в Ульяновской области.

По словам предпринимателей, в Ульяновской области есть оригинальные промыслы, которые пользуются популярностью у туристов. Но нет постоянных точек продажи сувениров в местах массовых туристических маршрутов.

По итогам обсуждения принято решение, что представители сферы туризма, исполнительной власти и депутаты проанализируют возможности организации продажи местных аутентичных сувениров и изделий народных промыслов и обсудят возможные варианты на следующей встрече.