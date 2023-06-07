"Роза Хутор" и TravelLine запустили портал для организаторов MICE-мероприятий

Портал Pro.MICE позволяет гостям самостоятельно бронировать отели и услуги курорта "Роза Хутор"

ТАСС, 7 июня. Курорт "Роза хутор" и IT-компания TravelLine запустили портал онлайн-бронирования для организаторов MICE-мероприятий в горном кластере Сочи. Об этом сообщила во вторник руководитель управления корпоративных продаж "Розы Хутор" Анна Ренейская, ее цитирует пресс-служба курорта.

TravelLine разработала специальную форму бронирования для нового портала Pro.MICE, позволяющую гостям самостоятельно бронировать отели и услуги курорта "Роза Хутор". Это призвано освободить организаторов от сбора данных о гостях, распределения их по категориям, передачи информации в отели и ее сверкой, благодаря чему у них появляется больше времени для содержательной подготовки событий, сообщает пресс-служба.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер.

Возрастная категория: 18+