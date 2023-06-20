В Чувашии построят энергоцентры на сумму более 5 млрд рублей

В 2023 году реализуют пилотный проект по строительству объекта распределенной генерации на базе газопоршневой установки

ТАСС, 20 июня. Кабинет Министров Чувашской республики, ООО "ТМХ-Энергетические решения" и Группа компаний "Трансэнергопром" заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение по вопросам развития энергетической отрасли региона. Подписи под документом поставили Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Олег Николаев, Председатель совета директоров ТМХ-Энергетические решения Кирилл Липа и генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская.

В качестве основных направлений взаимодействия определены формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Чувашской Республики, повышение надежности работы энергетического комплекса Чувашии путем строительства новых объектов распределенной генерации на базе газопоршневых установок. На эти цели ГК Трансэнергопром направит более 5 млрд рублей.

В этом году стороны намерены совместно реализовать первый пилотный проект по строительству объекта распределенной генерации на базе газопоршневой установки - когенерационной мини-тэц в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашии. В качестве источника энергии для станции будет использован новейший дизельный двигатель 1-9ГМГ, созданный специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и построенный на входящем в состав компании "ТМХ Энергетические решения" Коломенском заводе.

Еще одним вектором взаимодействия станет дальнейшее развитие инфраструктуры для электрического транспорта в Чувашской республике, которая вошла в список пилотных регионов в этом направлении. В Чебоксарах уже сейчас работает электрозаправочный комплекс, построенный инжиниринговой компанией "Энергопром", входящей в периметр группы компаний "ТЭП", с быстрой зарядкой и возможностью дальнейшего наращивания мощности и количества зарядных постов.

"Участие в создании объектов малой энергетики на протяжении многих лет является одним из самых важных направлений работы Коломенского завода. Создание в России объектов малой генерации способно придать ему новый импульс. Рассчитываем, что проект в Чувашии окажется успешным и в дальнейшем будет масштабирован, в том числе за пределами республики", - заявил Липа.

"Устойчивая и стабильная работа энергокомплекса региона - это стратегическая задача. В целях ее достижения необходимо применение современных инновационных решений. Внедряемые нами перспективные технологии помогут региону ликвидировать сезонный дефицит мощности в 100 МВт, добиться ценовой стабильности на ресурсы и обрести технологический суверенитет благодаря использованию отечественного оборудования", - отметила Климашевская.