В КБГУ стартовали "Университетские смены - 2023"

Участники смен смогут познакомиться с культурой и обычаями народов региона, посетить лекции, мастер-классы, экскурсии

ТАСС, 3 августа. В Эльбрусский учебно-научный комплекс Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова в Приэльбрусье поедут 600 школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей едут на летние "Университетские смены" . 4 смены по 10 дней культурного досуга, адаптационных практик и психологической реабилитации организуют для ребят лучшие тьюторы университета.

В 2022 году КБГУ стал участником проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Минпросвещения России и Российского Движения Детей и Молодежи "Университетские смены", направленного на личностное развитие, самоопределение, социализацию и профориентацию обучающихся образовательных организаций новых регионов РФ, и с тех пор число желающих полезно отдохнуть на базе КБГУ удвоилось.

Проект в первую очередь открывает перед ребятами из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей новые уникальные возможности для реализации их потенциала, приумножения знаний и развития талантов. В летний период ребята из новых субъектов Российской Федерации на базе ведущих вузов страны активно погружаются в историю нашей Родины, приобщаются к ее культуре и традициям, проникаются атмосферой студенчества и приобретают компетенции, которые помогут им в выборе будущей профессии, прокомментировала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

КБГУ - один из 50 подведомственных Минобрнауки России вузов, которые принимают у себя в гостях ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Как рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в этом году к участию в проекте планируется привлечь не только детей из новых регионов, а также детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и Героев России, а также демобилизованных студентов из новых регионов РФ.

В рамках реализации проекта "Университетские смены" на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ пройдут четыре потока в период с 28 июля по 6 августа 2023 года, с 9 по 18 августа 2023 года, с 21 по 30 августа 2023 года, с 3 по 12 сентября 2023 года.

Управление по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ подготовило для ребят масштабную программу по образовательному, культурно-патриотическому, надпрофессиональному, спортивному, экскурсионному, досуговому основным модулям проекта.

"Участники смен смогут познакомиться с культурой и обычаями народов Кабардино-Балкарии, с историей, традициями и достижениями Кабардино-Балкарского госуниверситета, а также со всеми профилями подготовки вуза, посетить познавательные лекции, мастер-классы, экскурсии по достопримечательностям национального парка "Приэльбрусье" и т.д", - сообщил агентству и.о. проректора по воспитательной работе КБГУ Султан Геккиев. В данный момент на базе ЭУНК КБГУ занимается первая группа - 118 старшеклассников из Запорожской области.