В Уфимском университете разработали уникальные датчики, распознающие опасные вещества

В дальнейшем планируется внедрение устройства в системы газоанализа промышленных предприятий и медицинской диагностики "Лаборатория-на-чипе"

ТАСС, 14 сентября. В молодежной лаборатории "Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники" Уфимского университета науки и технологий разработаны уникальные датчики на основе фотонных интегральных схем, предназначенные для анализа состава жидкостей и газов. Исследования произведены в рамках программы "Приоритет-2030".

Датчик представляет собой оптический резонатор (колебательную систему) на основе нитрида кремния в виде чипа, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении. По словам и.о. заведующего Кафедрой телекоммуникационных систем Уфимского университета науки и технологий, кандидата технических наук Руслана Кутлуярова, такие устройства отличаются предельно малыми габаритами (до 1 мм), высокой энергоэффективностью, чувствительностью, разрешающей способностью и надежностью.

"Разработка нового поколения компонентов для сенсорных систем - компактных, энергоэффективных и надежных - является одним из неотъемлемых элементов создания принципиально новых устройств промышленного интернета вещей, необходимых для цифровой трансформации различных отраслей экономики. Появление таких сенсорных систем открывает новые возможности для разработки устройств промышленного назначения, способных быстро и точно детектировать опасные вещества, в том числе во взрывоопасных зонах", - пояснил Кутлуяров.

Датчик работает следующим образом: при изменении концентрации вредной примеси изменяется длина волны излучения, проходящего через сенсор, а интегрированная на чипе система позволяет перевести это изменение в уровень оптической мощности с высокой точностью.

"Исследование ученых Уфимского университета дает прекрасное сочетание технических характеристик создаваемым продуктам, что определяет высокую значимость этих разработок для отечественной микроэлектроники. Это особенно важно в ключе программы "Приоритет-2030" и экономического развития страны, - прокомментировал ректор Уфимского университета Вадим Захаров. - Кроме того, подобная тематика активно развивается во всем мире - это признак того, что разработки Уфимского университета идут в ногу со временем".

В дальнейшем планируется внедрение датчика в системы газоанализа промышленных предприятий и медицинской диагностики "Лаборатория-на-чипе".