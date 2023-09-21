В Новосибирске планируют заключить концессию для перевода части котельных на газ

Процедуру рассчитывают провести в начале 2024 года

ТАСС, 21 сентября. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует в начале 2024 года заключить концессию с мэрией Новосибирска для перевода части городских котельных на газ. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор теплосетевого подразделения компании в Новосибирске Максим Рябенко.

"Из 23 котельных 13 работают у нас на угле, 10 - на газе. В планах переключить две котельные на централизованное теплоснабжение в следующем году. Если же говорить о переводе угольных котельных на газ, то, наверное, в первую очередь, это будет зависеть от того, будет ли заключено концессионное соглашение с администрацией города. Соответственно в планах по концессии у нас перевести восемь котельных на блочно-модульное газовое оборудование. По концессии [планируем выйти на заключение] - в начале следующего года", - сказал Рябенко, добавив, что сейчас ведется интенсивная проработка этого соглашения.

Как отметил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов, в инвестиционную и ремонтную программы в городах Западной Сибири СГК направила вложения в объеме порядка 21 млрд рублей: 12,5 - в Новосибирской области и 8,5 - в Алтайском крае.

"В Алтайском крае пик работ по модернизации уже пройден, многое сделано, а в Новосибирске наращиваем объемы замены теплосетей", - отметил он.

В свою очередь директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс добавил, что в городе продолжается перекладка теплосетей на пяти участках в рамках реализации инвестиционной программы.

"До конца сентября мы планируем завершить работы на улицах Брестская, Молодежная и Павловский тракт. Кроме того, один участок улицы Попова переложим до 6 октября, второй - закончим до 15 октября. Эти участки не влияют на подачу теплоносителя потребителям, сети зарезервированы", - уточнил он, добавив, что в Барнауле отопительный сезон начинается 21 сентября.

В феврале 2023 года мэрия Новосибирска заключила концессионное соглашение на 4,9 млрд рублей, рассчитанное до 2032 года, для модернизации теплосетевого комплекса города. Объекты, передаваемые концессионеру, остаются в муниципальной собственности. Создаваемые в рамках соглашения объекты теплоснабжения также поступят в муниципальную собственность. Концессионер приобретает права владения и пользования муниципальным имуществом на период концессии для производства и передачи тепловой энергии. В Новосибирске более 70% теплосетей старше 25 лет и нуждаются в замене.