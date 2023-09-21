Голосование за победителей премии "Горы России" продлится до 15 октября

На победу претендуют 342 участника

ТАСС, 21 сентября. Национальная премия "Горы России" проводится второй год, победа в ней - знак качества для горнолыжных курортов и индустрии гостеприимства.

Премия включает больше 30 номинаций. Горные курорты, отели, глэмпинги и туроператоры - 342 участника, которые ждут голосов поддержки от своих гостей. Проголосовать можно на сайте горыроссии.рф до 15 октября включительно.

Количество голосов ежедневно растет. Самыми активными остаются жители Центрального федерального округа, остальные регионы также включились в борьбу за лидерство: увеличилось количество голосов за горные курорты и отели из Северо-Западного и Южного округов. Сибирь и Северный Кавказ снизили свою активность. Самым низким во всех номинациях оказался уровень участия в голосовании Дальнего Востока.