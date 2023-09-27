В Новосибирской области сообщили о росте на 10% числа желающих сделать прививку от гриппа

В регионе уже выполнили свыше 30% плана по вакцинации от гриппа

ТАСС, 27 сентября. Число желающих сделать прививку от гриппа в Новосибирской области выросло на 10% в новом эпидсезоне. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

"Планы по вакцинации от гриппа колеблются у нас [на уровне] 60% от всего населения Новосибирской области. Могу сказать, что по сравнению с прошлой кампанией сейчас активность больше процентов на 10 именно на текущий период", - сказала Аксенова.

Вакцины в регионе в наличии во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию взрослого и детского населения. "Сейчас вакцинируются активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Уже выполнено более 30% плана по вакцинации от гриппа. Пока эпидемиологическая ситуация стабильная, призываю граждан обращаться в пункты вакцинопрофилактики, особенно тем, чья профессия связана с общением с людьми", - отметила Аксенова.

На случай развития эпидситуации в регионе, по словам замминистра, разработан план по развертыванию дополнительного коечного фонда в стационарах, по усилению колл-центров, особый акцент - на подключение дополнительных медработников к дистанционному мониторингу, определена маршрутизация ПЦР-тестирования, а также обеспечен неснижаемый запас экспресс-тестов.