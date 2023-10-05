ТюмГУ запустил учебную программу по управлению портфелем академических продуктов

Ключевая задача новой программы заключается в переосмыслении топ-менеджерами ориентиров для достижения результатов

ТАСС, 5 октября. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) запустил в этом учебном году программу по управлению портфелем академических продуктов, нацеленную на профессиональную переподготовку руководителей научно-образовательных организаций. Об этом сообщил ТАСС руководитель программ бакалавриата МШУ "Сколково", директор Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ Андрей Щербенок.

"Для академических организаций характерны слабые связи. Отдельные подразделения, проекты и даже сотрудники тяготеют к автономии. В результате продукты, например, университета в его естественном состоянии - это мозаика из образовательных программ и исследовательских проектов", - рассказал Щербенок.

Он подчеркнул, что это нормальная ситуация, если имеется избыток ресурсов. Но ресурсов обычно не хватает - и кадровых, и организационных, и финансовых, добавил он.

"И тогда управление академическими продуктами как портфелем становится совершенно необходимо", - подчеркнул директор SAS.

Ключевая задача новой программы - переосмысление топ-менеджерами ориентиров для достижения результатов, в том числе предусмотренных федеральной программой поддержки университетов "Приоритет 2030", добавил он.

Программа стартует в октябре 2023 года и завершится в июне 2024 года. Формат обучения гибридный, помимо онлайн-модуля программа включает два оффлайн-модуля в Москве и Тюмени, а также две зарубежные стажировки.