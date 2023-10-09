В Ростове-на-Дону участниками "Донского марафона" стали около 600 человек

Юлия Переймак из Ростова-на-Дону получила "золото" в женском марафоне, чемпионом среди мужчин стал Анатолий Оржеховский из Макеевки (ДНР)

ТАСС, 9 октябряю Около 600 любителей спорта стали участниками "Донского марафона", который в 37-й раз прошел в Ростове-на-Дону. На дистанции вышли представители более 20 городов и регионов России, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"В Ростове-на-Дону состоялся "Донской марафон", который собрал почти 600 любителей бега. <…> Несмотря на то, что в забегах приняли участие представители более 20 городов и регионов России, "золото" женского марафона вновь осталось в Ростове-на-Дону. Юлия Переймак - теперь уже двукратная победительница официального Чемпионата города. Чемпионом среди мужчин стал Анатолий Оржеховский из Макеевки (ДНР)", - сообщил Логвиненко.

Он уточнил, что старт 37-му "Донскому марафону" дали олимпийские чемпионки по гандболу и фехтованию Влада Бобровникова и Лариса Коробейникова, а также победитель первенств мира и Европы по гребле Максим Каратаев. Несмотря на плохие погодные условия, все участники преодолели дистанции в 6, 12, 24 км и классическую марафонскую дистанцию.