В ЮФУ обучили искусственный интеллект распознавать лица людей в гриме или в маске

Искусственный интеллект считывает не внешние признаки, а сам рельеф лица, который индивидуален у каждого человека

ТАСС, 20 октября. Новый способ идентификации людей с измененной внешностью разработали в филиале Южного федерального университета в Геленджике под руководством директора филиала Ольги Фоменко, на изобретение уже получен патент.

В филиале ЮФУ в Геленджике в рамках реализуемого направления подготовки бакалавров 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", направленности "Технологии искусственного интеллекта" создали проект "Способ идентификации измененного лица человека". Он получил поддержку на XIII Международной научно-технической конференции "Технологии разработки инструментальных средств" (ТРИС-2023).

"Техническим результатом настоящего изобретения является повышение достоверности идентификации оригинала при искусственных и естественных изменениях рельефа лица человека за счет локализации на 3D изображении объекта участков измененного рельефа лица, полученных при наложении теплового изображения, с одновременным моделированием возможных естественных и искусственных причин изменения биометрических данных лица для идентификации лица человека, исключающее возможность имитации оригинала", - поделился заведующий кафедрой естественных и гуманитарных наук в филиале ЮФУ в Геленджике, изобретатель Андрей Соколов.

Таким образом, искусственный интеллект считывает не внешние признаки, которые могут быть изменены искусственно, а сам рельеф лица, который индивидуален у каждого человека. Такой результат достигается за счет комбинированного анализа сгруппированного изображения: ИИ одновременно анализирует изображение лица в видимой части спектра и то же изображение в инфракрасной части спектра. Дальше дело остается за малым - смоделировать возможные естественные и искусственные причины изменения биометрических данных лица для точной идентификации лица человека, исключающей возможность имитации оригинала.

"Данный способ дает новый технический результат - гарантированное распознавание трехмерного объекта, в частности, лиц людей даже в случае искусственной имитации оригинала, в том числе путем наложения грима, накладных масок и тому подобного, а также расширяет диапазон возможностей по идентификации объекта и распознавания лица человека", - подчеркнул Соколов.

Сотрудники и студенты филиала ЮФУ в г. Геленджике выражают надежду, что изобретение внесет определенный вклад в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта Российской Федерации.