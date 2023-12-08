Техническое движение по путепроводу на трассе Иваново - Кинешма открыто для транспорта

Проезд по путепроводу занимает меньше одной минуты

ТАСС, 8 декабря. Техническое движение по новому путепроводу на трассе Иваново - Кинешма уже открыто для транспорта. Проезд по нему сейчас занимает меньше минуты, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, во время проверки открытия путепровода и общения с представителями подрядной организации.

"В 2022 году Правительство РФ утвердило 5-летний план дорожного строительства - перечень важных для страны объектов, в том числе объект, который мы сегодня сдаем, - путепровод, который так долго ждали жители нашего региона.[...] У нас здесь более 50 поездов проходит в сутки, под каждый поезд движение перекрывалось в среднем на 12 минут, пробка доходила до 3 км. Сейчас проезд по путепроводу занимает меньше одной минуты", - отметил Воскресенский.

По его словам, с развитием дорожной инфраструктуры открываются дополнительные возможности для развития железнодорожного сообщения. "Мы в какой-то момент не могли больше поездов запускать в регионе из-за того, что нет путепровода. То есть, это не только комфорт для людей, которые передвигаются автомобилями, автобусами. У нас открываются возможности по развитию железнодорожного транспорта внутри региона", - сообщил губернатор.

В свою очередь, член правительства Ивановской области - директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук добавил, что на объекте выполнено 92% объема работ. Конструктивные элементы путепровода установлены в полном объеме, завершены работы по омоноличиванию продольных и поперечных межбалочных швов, устройству выравнивающего слоя из бетона, нанесению гидроизоляции и укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия. Тем не менее, открытие техдвижения необходимо, в том числе, для завершения работ на подходах к путепроводу. Помимо их обустройства предстоит еще выполнить освещение и установить шумозащитный экран.

Строительство путепровода через железнодорожный переезд около Горино на автомобильной дороге Иваново - Кинешма осуществляется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Реализация проекта началась в конце 2021 года, весной прошлого года приступили к основным работам. Магистраль в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы и малых волжских городов - одна из самых загруженных трасс в регионе, интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тыс. автомобилей в сутки. Общая строительная длина путепровода с подходами составит 1,3 км. Движение по путепроводу предусмотрено в две полосы с устройством переходно-скоростных полос на подходах и поворотах.