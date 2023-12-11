НГУ и МНТК "Микрохирургия глаза" будут совместно внедрять ИИ в здравоохранении

Решения и технологии станут частью новой тематики "Строительство и городская среда", которая разрабатывается университетом

ТАСС, 11 декабря. Новосибирский государственный университет и Новосибирский филиал ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России подписали соглашение о совместной работе в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Стороны договорились о внедрении прикладных отраслевых технологический решений по следующим направлениям: автоматизация и стандартизация использования "Программы для дистантногоскринингового обследования зрения", а также машинной обработки больших массивов медицинских данных и формирования рекомендаций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Проекты, которые планируется реализовывать совместно с Новосибирским филиалом "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова", имеют ярко выраженную медико-социальную направленность.

При поддержке губернатора Новосибирской области А.А. Травникова, дистантное обследование организованных групп учащихся, основанное на разработанной в 2008 году Новосибирским филиалом ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России "Программы для дистантногоскринингового обследования зрения", было внедрено в образовательных учреждениях субъекта федерации, получило высокую оценку и вызвало интерес федерального Министерства здравоохранения РФ. По данным вуза, использование программы позволяет в короткие сроки и с минимальными финансовыми затратами обследовать большие группы организованных детей школьного возраста, формировать группы риска по нарушению зрительных функций. На основе анализа этих групп возможно принимать решение о дальнейшем контроле и специализированном наблюдении в медицинских учреждениях с последующими рекомендациями консервативного и оперативного лечения.

Использование метода дистантного скринингового исследования нарушений зрения имеет высокую медико-социальную и экономическую значимость для охраны здоровья детей и подростков. Технологии искусственного интеллекта планируется внедрять в рамках "Программы для дистантного скринингового обследования зрения" с целью автоматизации и стандартизации ее использования, машинной обработки больших массивов медицинских данных и формирования рекомендаций.

"Новосибирский филиал "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" является одним из лидеров среди медицинских организаций по внедрению и использованию высоких технологий, поэтому мы рады нашему сотрудничеству. Университет сейчас разрабатывает новую тематику в области искусственного интеллекта "Строительство и городская среда", и здравоохранение является важной составляющей современного городского пространства", - комментирует Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Новосибирским государственными университетом, поскольку оно позволит нам с использованием технологий ИИ совместно решать при обработке больших массивов данных задачи раннего, возможно, на доклиническом этапе, выявления нарушений функций зрительного анализатора у детей, что позволит на ранних этапах использовать методы профилактики нарушений зрения и в случае необходимости своевременно начинать лечение заболеваний. В дальнейшем в наших совместных планах использовать искусственный интеллект для создания технологий помощи врачам в диагностике офтальмологических заболеваний", - отмечает директор Новосибирского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России д.м.н., профессор Валерий Черных.

В сообщении отметили, что НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту. На базе механико-математического факультета НГУ работает лаборатория аналитики потоковых данных и машинного обучения. Она реализует проект, направленный на разработку алгоритмов компьютерного зрения для диагностики нейроонкологических и инфекционных заболеваний (детектирование, сегментация, классификация и трекинг: в пространстве и времени) по данным комплекса методик компьютерной томографии и рентгенографии, что позволяет расширить сферу применения искусственного интеллекта в сфере медицинской диагностики. Работа над проектом проводится в рамках программы "Приоритет - 2030".

Кроме того, в НГУ в этом году создан Институт интеллектуальной робототехники, он ведет работу по созданию автономных агентов с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Разрабатывается автономная платформа индустриального ИИ - универсальный комплекс промышленной видеоаналитики. Сейчас платформа тестируется на восьми промышленных предприятиях Новосибирской области.

Всю накопленную экспертизу и наработки университет планирует использовать и адаптировать под задачи, стоящие перед Новосибирским филиалом ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России в области организации здравоохранения, автоматизации и стандартизации дистантного скрининговогообследования зрения и разработки новых подходов к диагностике офтальмологических заболеваний.