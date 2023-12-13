Кольцово станет пилотной площадкой для тестирования разрабатываемых НГУ технологий ИИ

Речь идет о внедрении гибридного искусственного интеллекта в управление городской средой

ТАСС, 13 декабря. Наукоград Кольцово в рамках сотрудничества с Новосибирским государственным университетом (НГУ) станет пилотной площадкой для тестирования системы "Умный город" - технологий искусственного интеллекта для управления городским хозяйством, разрабатываемых в вузе в рамках тематики "Строительство и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

"Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере ИИ, соглашение было подписано между наукоградом и университетом в начале декабря. Речь идет о внедрении гибридного искусственного интеллекта в управление городской средой, что позволит в значительной степени повысить эффективность и надежность системы управления городским хозяйством. Кольцово станет пилотной площадкой для тестирования программно-аппаратных решений", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что сотрудничество будет идти по нескольким направлениям, среди них - создание интеллектуальных цифровых двойников городской инфраструктуры, создание интеллектуальных систем поддержки принятия решения, распознавание по изображениям действий человека и противодействие вредоносному воздействию на алгоритмы ИИ. Взаимодействие с НГУ позволит наукограду вывести использование ИИ на новый уровень: от точечных решений перейти к системной работе и охватить все основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы "Умный город".

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников отметил, что на текущий момент на территории уже есть опыт точечного использования технологий ИИ. "В новых микрорайонах мы внедрили сберегающие технологии, которые позволяют нам более разумно управлять системой энерго- и водоснабжения. Также мы активно внедряем видеонаблюдение. […] Среди ближайших проектов, которые планируем реализовывать в сотрудничестве с нашими партнерами, - умные остановки и умные светофоры. Также у нас есть опыт использования современных систем экологического мониторинга", - добавил он.

Кольцово традиционно является лидером по внедрению "умных технологий", поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с наукоградом, пояснил директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

По его словам, сначала площадкой для тестирования системы станет новый кампус мирового уровня НГУ, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Следующий этап - это внедрение системных решений уже на уровне наукограда с перспективой тиражирования и на другие города России.

"Университет является частью особой экосистемы Академгородка, у нас тесные связи с ведущими научно-исследовательскими институтами, на базе механико-математического факультета работает лаборатория аналитики потоковых данных и машинного обучения, у нас есть уникальный для России образовательный центр в сфере ИИ - Институт интеллектуальной робототехники, поэтому мы в короткий срок можем сформировать группу необходимых специалистов для решения любой, даже самой амбициозной задачи", - подчеркнул Люлько.